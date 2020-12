Game Awards: Fans wählen PS4-Exclusive zum besten Spiel 2020

Ghost of Tsushima gewinnt den ersten Game Award 2020. Das PS4-exklusive Open World-Spiel geht als Sieger aus dem Fan-Voting "Player's Voice" hervor, das in den letzten Tagen stattgefunden hat. In mehreren Runden konnten alle, die wollten für ihre Lieblingsspiele abstimmen, bis am Schluss nur noch ein Spiel übrig geblieben ist. Diese Ehre gebührt Ghost of Tsushima. Das Super Punch-Spiel hat sich zum Beispiel gegen Animal Crossing: New Horizons, Hades oder The Last of Us 2 durchgesetzt.

Der erste Gewinner: Ghost of Tsushima sahnt den "Player's Voice"-Preis ab. Damit stellt das PS4-Exclusive den ersten Sieger der diesjährigen Game Awards dar. In den letzten Tagen wurde aus einer ganzen Menge an Kandidaten in drei K.O.-Runden das Spiel mit den meisten Votes ausgesiebt. Zu den Favoriten zählten unter anderem Hades, The Last of Us 2, Spider-Man Miles Morales und Animal Crossing: New Horizons.

Wie gut Ghost of Tsushima ist, könnt ihr hier in unserem Gamepro-Test nachlesen.

Wie läuft das Event? Die Game Awwards 2020 finden dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie natürlich ebenfalls anders statt, als wir es aus den letzten Jahren gewöhnt sind. Ihr könnt die Show aber trotzdem in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember ab 00:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit im Livestream entweder via Twitch oder YouTube anschauen.

Das erwartet euch: Im Vorfeld der Preisverleihung wurden bereits jede Menge Auftritte und Enthüllungen angekündigt. Unter anderem bekommen wir Neuigkeiten zu Dragon Age 4 serviert und die Season 3 von Fall Guys soll präsentiert werden. Das war aber noch lange nicht alles, sämtliche Infos zu den Game Awards 2020 findet ihr hier:

Die Nominierten: Ghost of Tsushima hat zwar bereits einen Game Award sicher, es muss aber nicht der einzige bleiben. Unter anderem wurde das Sucker Punch-Spiel auch noch in den Kategorien Game of the Year, Best Game Direction und Best Narrative nominiert. Die meisten Nominierungen haben The Last of Us 2 und Hades eingestrichen. Alle Kandidaten und Nominierungen könnt ihr euch hier in der Übersicht ansehen.

