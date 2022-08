Die Game Awards 2022 haben einen Termin und sogar eine neue Kategorie

The Game Awards kehren dieses Jahr mit der Verleihungsshow wieder ins Microsoft Theater in Los Angeles zurück, samt Orchester und sogar mit einer völlig neuen Kategorie. Das wurde jetzt in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, die uns ebenfalls den Termin der Preisverleihung verrät.

Geoff Keighley lädt wieder im Dezember zu den Game Awards ein

Keighleys "Oscars der Spieleindustrie" sind zum Ende des Jahres immer ein Highlight. Neben der Würdigung großartiger Spiele und ihrer Entwickler*innen, sind es vor allem Weltpremieren wie beispielsweise der Gameplay-Reveal von Elden Ring, die in der Vergangenheit für Spannung sorgten. Wir dürfen uns also sicherlich auch dieses Jahr wieder auf Überraschungen freuen.

Wann werden die Game Awards verliehen?

Die Show findet am 8. Dezember 2023 (Donnerstag) statt. Eine Uhrzeit steht noch nicht fest, aber wir sollten uns wie in den letzten Jahren durch die Zeitverschiebung auf eine nächtliche Uhrzeit einstellen. Wo kann ich die Verleihung live sehen? Die Show wird weltweit auf über 40 verschiedenen Plattformen live gestreamt, darunter der offizielle YouTube-Kanal thegameawards.

"Beste Adaption" als neue Kategorie

2022 kehrt die Show aber nicht nur wieder auf die Bühne des Microsoft Theaters zurück, sondern bietet uns mit einer neue Kategorie auch etwas ganz Neues: "Best Adaption". Statt 30 werden dieses Jahr also 31 Preise vergeben.

Die Beste Adaption ist dabei “eine Kategorie zur Anerkennung kreativer Arbeiten, die geistiges Eigentum von Videospielen authentisch an andere beliebte Medien anpassen”, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Mehr als nur Filme: Damit sind aber nicht nur Kinofilme zu Videospielen gemeint. Der Preis kann auch an andere Adaptionen wie beispielsweise Podcasts, Romane, Comics oder Streaming-Shows verliehen werden. Wichtig sei dabei, die “herausragenden Leistungen bei der Anpassung von Videospielwelten an andere Medien zu würdigen.“, so Keighley.

Hier nochmal die Übersicht aller Kategorien der Game Awards 2022:

Spiel des Jahres Beste Story Bester Soundtrack Bestes Audio-Design Bestes Multiplayer-Spiel Bestes Kampfspiel Bestes Sportspiel Beste Simulation/Strategiespiel Bestes VR/AR-Spiel Bestes Indiespiel Bester Sports-Coach Bestes Mobile-Spiel Bestes Rollenspiel Bestes Action-Adventure Bestes Action-Spiel Bestes Familienspiel Bestes Artdesign Beste Game Direction Bester Community-Support Bestes Ongoing-Game Bestes Indie-Debüt Beste Performance Content Creator des Jahres Bestes eSports-Event Bestes eSport-Spiel Bester eSports-Athlet Bestes eSports-Team Games for Impact Innovation im Bereich Barrierefreiheit Most Wanted 2023 Beste Adaption (NEU)

Bei den Game Awards 2021 wurde It Takes Two als Spiel des Jahres gewürdigt und räumte noch andere Preise ab. Spiele wie Forza Horizon 5, Kena: Bridge of Spirits und Deathloop zählten ebenfalls zu den Gewinnern.

Wer dieses Jahr einen Game Award mit nach Hause nehmen darf, wird sich dann am 8. Dezember zeigen. Vorerst müssen aber die Nominierten bekannt gegeben werden.

Was haltet ihr von der neuen Kategorie? Werdet ihr die Game Awards 2022 verfolgen?