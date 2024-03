Game of Thrones: Komplettbox mit allen 8 Staffeln auf Blu-ray & DVD im Amazon-Angebot

Ostern is coming: Durch die Amazon Oster-Angebote gibt's die Komplettbox mit allen 8 Staffeln Game of Thrones jetzt günstig.

Noch bis Montag laufen die Amazon Oster-Angebote mit tausenden Sonderangeboten aus den verschiedensten Bereichen. Natürlich gibt es dabei auch unter den DVDs und Blu-rays eine Menge günstiger Deals, darunter neben einzelnen Filmen auch umfangreiche Komplettboxen zu berühmten Filmreihen und Serien.

Ein besonderes Highlight ist beispielsweise die Komplettbox zum Serienhit Game of Thrones, mit der ihr alle acht Staffeln auf einmal eurer Sammlung hinzufügen könnt und noch eine Menge Zusatzmaterial obendrauf bekommt. Die Blu-ray-Version ist im Oster-Angebot 30 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 83,97€ statt 119,97€. Noch günstiger kommt ihr mit der DVD-Version weg, die nur noch 74,87€ kostet.

Was bietet die Game of Thrones Komplettbox?

Mit der Game of Thrones Komplettbox bekommt ihr nicht nur alle acht Staffel der Serie, sondern auch noch eine Menge Extras.

Die Game of Thrones Komplettbox wird euch sowohl in der DVD- als auch in der Blu-ray-Version in einem Pappschuber geliefert, der acht separate Cases mit jeweils einer Staffel enthält. Die DVD-Version kommt auf 38 Discs, die Blu-ray-Version auf 30 Discs mit einer Gesamtlaufzeit von fast 73 Stunden.

Neben der Serie selbst bekommt ihr auch noch reichlich Bonusmaterial. Dazu gehören eine zweiteilige Dokumentation von Jeanie Finlay, Audiokommentare von Darstellern und dem Team, nicht verwendete und erweiterte Szenen sowie ein Reunion-Special mit vielen Darstellern, das euch einen Blick hinter die Kulissen werfen lässt. Insgesamt gibt es rund 15 Stunden Zusatzmaterial.

Amazon Oster-Angebote: Über 4000 DVDs & Blu-rays günstiger!

Durch die Amazon Oster-Angebote könnt ihr noch viele weitere DVD- und Blu-ray-Komplettboxen günstig abstauben.

Bei Amazon gibt es gerade mehr als 4000 Filme und Serien auf DVD und Blu-ray im Sonderangebot. Darunter finden sich auch noch andere attraktive Komplettboxen, beispielsweise die Harry Potter Complete Collection oder die Herr der Ringe Extended Edition. Noch dazu gibt es spezielle Rabattaktionen wie beispielsweise einen 3 für 2 Anime-Sale mit mehr als 1000 Artikel. Hier kommt ihr zur kompletten Übersicht:

Während die anderen Amazon Oster-Angebote bereits am 25. März enden, laufen die Blu-ray- und DVD-Deals noch bis zum 4. April. Die besten Deals könnten aber natürlich schon deutlich früher ausverkauft sein.

