So habt ihr Game of Thrones noch nicht gesehen: Komplettbox mit über 15 Stunden Bonusmaterial jetzt günstig schnappen!

Ihr wollt mehr Game of Thrones? Dann habt ihr Glück: Bei Amazon läuft nämlich gerade ein großer Sale mit Boxsets zu berühmten Serien und Filmreihen. Dadurch könnt ihr beispielsweise Game of Thrones in der Komplettbox mit allen acht Staffeln, massenhaft Bonusmaterial und stolzen 73 Stunden Gesamtlaufzeit günstig abstauben. Sowohl die Blu-ray- als auch die DVD-Version gibt es im Sonderangebot:

Was bietet die Game of Thrones Complete Edition?

Mit der Game of Thrones Komplettbox bekommt ihr nicht nur alle acht Staffeln der Serie in jeweils separaten Cases, die ihr in einem schicken Pappschuber verstauen könnt. Es gibt auch reichlich Bonusmaterial obendrauf, das bei der Blu-ray-Version über 15 Stunden Laufzeit bietet. Hier die Übersicht über die wichtigsten Extras:

zweiteiliger Dokumentarfilm „Game of Thrones: The Last Watch“ über die Entstehung der letzten Staffel

30-minütiges Hinter-den-Kulissen-Video über die Dreharbeiten an der Schlacht von Winterfell

„Die Pflicht ist der Tod der Liebe“: Dokumentation zum Serienfinale

10 Audiokommentare von Darstellern und der Crew

5 nie zuvor gezeigte oder erweiterte Szenen aus Staffel 8

Bonusmaterial zu Geschichte und Hintergründen der Schauplätze von Staffel 8

Reunion-Special, moderiert von Conan O’Brien (nur auf Blu-ray!)

Bonus-Inhalte aus bereits zuvor veröffentlichten Boxsets zu einzelnen Staffeln (nur auf Blu-ray!)

Die Blu-ray-Komplettbox von Game of Thrones mit 30 Discs bekommt ihr bei Amazon jetzt für nur 82,27€ im Angebot. Die DVD-Version mit 38 Discs ist zwar mit 79,87€ noch etwas günstiger, die Blu-ray-Version bietet dank höherer Qualität und zusätzlichem Material aber das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.

