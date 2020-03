Xbox Game Pass April 2020: Alle neuen Spiele im Überblick

Hier findet ihr alle neuen Xbox Game Pass-Spiele, die im April 2020 hinzukommen. Ab den in der Liste genannten Terminen können Abonnenten die Titel herunterladen und - abgesehen von den Kosten für das Abo - ohne weitere Kosten spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekannt gegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox One-Spiele sind im April 2020 neu im Game Pass

Nier: Automata - Become as Gods Edition (ab 2. April)

Minecraft Dungeons (April, genaues Datum tba)

Das sind die April-Highlights im Game Pass

Nier: Automata

Genre: Action-RPG, Hack&Slay

Darum geht's: Im Action-RPG/Hack&Slay von Platinum Games (bekannt für Bayonetta) schlüpfen wir in die Rolle der Androidin 2B, die in Begleitung der Androiden 9S sowie A2 im Kampf gegen die Maschinen die Erde zurückerobern will und das Geheimnis einer zerstörten Welt lüften soll. Wir ziehen unser Schwert und zerhackstückeln in klassischer 3rd-Person-Brawler-Ansicht reihenweise Roboter und Bossgegner mit blitzschnellen Kombos.

Warum es sich lohnt: Nier Automata bietet nicht nur ein rasantes und präzises Kampfsystem, sondern erzählt außerdem eine skurrile Geschichte voller irrwitziger Ideen, die sich nur dann vollkommen entfaltet, wenn wir die Kampagne mehrmals beenden.

Welche Game Pass-Spiele kamen im März dazu?

Hier haben wir alle Spiele für euch aufgelistet, die im März 2020 in die Bibliothek des Online-Service gewandert sind:

Was ist Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox habt.

Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch Xbox Game Pass Ultimate, das zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält.

