Der Xbox Game Pass fügt jeden Monat neue Spiele hinzu, die ihr als Abonnent herunterladen und zocken könnt. Auf der offiziellen Webseite seht ihr nicht nur, was aktuell im Sortiment ist, sondern auch, welche Spiele die deutschen User gerade am liebsten haben. Wir haben euch die Spiele aufgelistet und stellen euch ein paar davon genauer vor.

Lohnt sich der Game Pass? Alle Preise & Vorteile im Überblick.

The Witcher 3: Wild Hunt

Genre: Action-Rollenspiel

Wieso so beliebt? The Witcher 3 ist wahrscheinlich aus zwei Gründen in der Topliste gelandet. Zum einen hat die Netflix-Serie erst kürzlich auf allen Plattformen zu einem Anstieg der Spielerzahlen geführt. Zum anderen ist das Action-Rollenspiel seit seinem Erscheinen von vor fast fünf Jahren immer noch ein absoluter Liebling der Spieler, egal ob auf PS4, Xbox One, dem PC oder - seit kurzem - der Switch.

Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Wieso so beliebt? Auch Fallout 4 kratzt schon an die Fünfjahresmarke, aber dieses Rollenspiel hält sich ohne Netflix-Push beharrlich in der Liste der beliebtesten Spiele. Grund dafür können unter anderem die riesige, postapokalyptsiche Spielwelt und der serientypische Humor sein.

Human Fall Flat

Genre: Adventure

Wieso so beliebt? Human Fall Flat ist kein riesiger AAA-Titel mit packender Story oder spektakulärer Grafik. Aber die Physikpuzzle, die wir alleine oder im Koop lösen können, sind wirklich klug und immer mit einer Prise Humor versehen.

Wir können uns vorstellen, dass viele diesen Titel für einen lustigen Couch-Koop-Abend herunterladen, auch wenn wir uns nicht sicher sind, ob die Bekanntschaft, Freundschaft oder Beziehung einen Spieldurchlauf überlebt.

Jump Force

Genre: Fighting Game

Wieso so beliebt? Das Fighting Game Jump Force, in dem wir zwischen einem ganzen Haufen bekannter Figuren aus Anime und Manga wählen können, ist ebenfalls ein guter Titel für einen Koop-Abend. Denn hier können wir nicht nur online, sondern auch lokal gegeneinander antreten, und endlich klären, wer bei einem Duell von Naruto gegen Son Goku die Nase vorn hätte.

Dead By Daylight

Genre: Horror-Survival Multiplayer

Wieso so beliebt? Der asymmetrische Multiplayer Dead by Daylight lässt uns in einer Gruppe gegen die gefürchtetsten Killer der Popkultur antreten. Zusammen mit Freunden macht das wirklich Laune (und ein bisschen Angst), weswegen wir uns gut vorstellen können, wie ein Dead by Daylight-Fan seine Freunde überzeugt, den Titel doch einfach mal über ein paar Runden lang auszuprobieren und am Ende Runde um Runde mit den neu Bekehrten zu zocken.

Und diese Spiele liebt ihr auch:

Tekken 7

GTA 5

eFootball PES 2020

Final Fantasy 15 Royal Edition

Minecraft

Forza Horizon 4

Rocket League

Mortal Kombat 10

Halo: The Master Chief Collection

Gears 5

PUBG

ARK: Survival Evolved

Halo 5: Guardians

Sea of Thieves

World War Z

Alle neuen Game Pass-Spiele im Februar

Ihr fragt euch, welche Games neu hinzugekommen sind? Hier sind alle Game Pass-Spiele im Februar in der Übersicht.

Natürlich gibt es darüber hinaus noch sehr viele andere Spiele im Game Pass, diese werden jedoch als die beliebtesten angegeben. Überrascht euch das Ergebnis, oder hättet ihr diese Titel ungefähr erwartet? Welche Titel habt ihr in eurer Bibliothek? Und wofür nutzt ihr den Game Pass allgemein? Eher zum Ausprobieren kleiner Spiele oder zum Nachholen der "Must Plays"? Schreibt uns die Antworten in die Kommentare.