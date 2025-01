Nintendo-Fan ergattert seltene Game Boy Docking Station mit eingebautem Bildschirm - kann sie kaum hochheben

Für den Game Boy gab es eine Docking Station der etwas anderen Art

Der Nintendo Game Boy zählt zu den beliebtesten Konsolen aller Zeiten und das völlig zu Recht. Super Mario, Tetris und Co. fesselten zu ihrer Zeit die ganze Familie begeistert vor den kleinen Bildschirm und auch heute werden der Handheld und seine Nachfolger noch gerne zum Zocken benutzt.

Viele von euch kennen sicherlich auch die kleinen Gimmicks, die es als Zusatz zu kaufen gab - etwa die aufsteckbaren Lichter, die es uns erlaubten, auch im Dunkeln zu spielen, oder aber die Lupen, die wir vor dem Display anbringen konnten, um ein größeres Bild zu bekommen.

Tatsächlich ging es aber noch wesentlich größer, von Handheld konnten wir dann aber wirklich nicht mehr sprechen.

Das ist der Game Boy Store Kiosk

Eigentlich war es nicht vorgesehen, den Game Boy an dem heimischen TV anzuschließen, der sogenannte Store Kiosk ermöglichte es aber dennoch, die damaligen Nintendo-Spiele auf dem 'großen' Bildschirm zu zocken.

Die Anspielstation, die ihr vielleicht selbst in großen Kaufhäusern und Elektronikgeschäften gesehen habt, gab es ursprünglich aber nicht für zuhause, sie wurde lediglich für Marketing- und Vorführ-Zwecke produziert. Reddit-User jayhest konnte aber einen ergattern und stellt ihr aktuell auf Reddit vor:

Die Oberseite des Geräts erinnert dabei tatsächlich an das normale Game Boy-Design, ist lediglich bedeutend größer. Im unteren Bereich ist der Game Boy fest eingesetzt. Um das Spiel zu wechseln, brauchen wir einen Schlüssel, um die Haube zu öffnen, die den Game Boy zeitgleich vor Diebstahl schützt.

Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Immerhin verfügt der Game Boy nicht über einen passenden Anschluss. Das erklärt jayhest in einem Kommentar unter seinem Post. Ein Flachbandkabel ist direkt an der Platine angeschlossen und empfängt von dort ein Schwarz-Weiß-Signal, das es auf den Bildschirm überträgt. Damit dort die bekannte grünliche Game Boy-Optik entsteht, ist eine getönte Plexiglasscheibe über dem Monitor angebracht.

Wir halten das Teil in jedem Fall für ziemlich cool. Wenn ihr das auch so seht und mit dem Gedanken spielt, euch einen Store Kiosk anzuschaffen, müsst ihr allerdings ordentlich in die Tasche greifen. Auf eBay haben wir aktuell nur ein Angebot für 6.028,42 Euro gefunden – und dabei handelt es sich um die abgespeckte Variante, ohne Bildschirm.

Glück also, dass uns 2025, also 36 Jahre nach der Veröffentlichung des Game Boys im Jahre 1989, erneut ein Handheld von Nintendo erwartet - die Nintendo Switch 2. Diese kommt zum Glück mit einer etwas handlicheren Docking Station.

Das gibt es auch heute noch

Das Prinzip des Store Kiosk kennen wir insbesondere aus den Elektronikfachmärkten oder von Messen auch heute noch. Zu Testzwecken sind dort häufig TV-Geräte aufgebaut, an denen in Glaskästen eingeschlossene Konsolen angeschlossen sind. Mit ebenfalls gesicherten Controllern können wir dann meist ein bestimmtes Spiel zocken.

Diese Anspielstationen waren früher – vor allem nach der Schule – unheimlich beliebt, immerhin konnten wir dort auch dann zocken, wenn wir keine eigene Konsole besaßen.

Bei moderneren Konsolen unterschied sich der Aufbau nicht mehr so sehr vom heimischen Setup, immerhin waren spätere Geräte in der Regel dafür vorgesehen, an den TV angeschlossen zu werden. Handhelds werden hingegen einfach ausgestellt, wie sie sind.

Was denkt ihr über den Store Kiosk und hättet ihr auch gerne einen? Verratet es uns in den Kommentaren!