Gamecube-Controller für Switch 2 hat eine neue Schultertaste, auf die schon jetzt viel Kritik einprasselt

Der Gamecube-Controller kann nur von Nintendo Switch Online-Mitgliedern gekauft werden, der Preis beträgt knapp 70 Euro.

Wer eine Switch 2 kauft und darüber hinaus den Nintendo Switch Online-Service samt Erweiterungspass abonniert hat, bekommt auch Zugriff auf diverse Gamecube-Klassiker wie The Legend of Zelda: The Wind Waker. Um diese Titel stilecht zocken zu können, wird es auch einen kabellosen Gamecube-Controller geben, der allerdings auch mit anderen Spielen kompatibel sein wird und dafür minimal modifiziert wurde.

Und eine dieser Modifikationen stößt derzeit auf ziemliche Kritik. Denn neben einer zusätzlichen C-Taste (für den Game Chat) hat Nintendo dem Switch 2-Cube-Pad auch eine vordere, linke Schultertaste spendiert, die es beim Original noch nicht gab.

Der Switch 2-Gamecube-Controller hat einen winzigen linken Bumper

Das Problem: Die Taste ist nach Meinung vieler – wie in diesem Reddit-Thread – deutlich zu klein. Und tatsächlich ist auf den Bildern zu erkennen, dass der neue ZL-Bumper im Vergleich zu seinem Gegenstück auf der rechten Seite nahezu winzig ist. Und das nährt wiederum die Befürchtungen, dass das Spielgefühl mit dem Controller entsprechend leiden wird.

Thread-Eröffner hoboX10 schreibt beispielsweise:

"Die ZL-Taste sorgt dafür, dass sich der Controller mit allem, was nicht streng Nintendo Switch Online ist, schrecklich anfühlt."

Viele User pflichten ihm bei, manche – wie theplasmasnake – haben darüber hinaus auch eine mögliche Erklärung für Nintendos Entscheidung, einen derartigen Winzknopf einzubauen:

"Ich meine, ich weiß, warum sie es getan haben. Damit es dem Original so ähnlich wie möglich ist und gleichzeitig die Funktionalität eines vollwertigen Controllers implementiert wird. Aber das Ding wird eine Qual für die Bedienung sein."

Wunsch nach einer Dritthersteller-Lösung mit einem "richtigen" Bumper

Generell gibt es sehr viel Unmut in den Kommentaren, der Post hat bereits knapp 9000 Upvotes gesammelt. Viele hätten sich für den linken Bumper eine vergleichbare Größe zum rechten Pendant gewünscht und hoffen jetzt, dass ein Dritthersteller wie 8bitdo diese Lücke mit einem entsprechenden eigenen Modell füllt.

Nintendo hat Anfang April im Rahmen einer knapp 60-minütigen Direct-Ausgabe die Switch 2 ausführlich vorgestellt. Neben wichtigen Hardware-Fakten wurde auch ein Großteil des Start-Lineups gezeigt, zu dem etwa das heiß erwartete Mario Kart World zählt.

Die Switch 2 wird am 5. Juni 2025 in zwei Versionen erscheinen. Neben einer Variante, die für knapp 470 Euro "nur" die Konsole plus Zubehör enthält, wird es auch ein Bundle mit Mario Kart World geben, das mit 510 Euro zu Buche schlägt.

