GamePro 10/2018 - ab 5.9. am Kiosk! - Shadow of the Tomb Raider

In GamePro 10/18 erfahrt ihr alles, was ihr über Lara Crofts Wettlauf gegen die Apokalypse wissen müsst. Wir haben Shadow of the Tomb Raider durchgespielt und erzählen auf fetten acht Seiten von unseren Erlebnissen im Dschungel. Zudem gibt's brandheiße News und Previews von der Gamescom sowie einen großen Test zu Dragon Quest 11. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge weitere Tests, Previews und interessante Specials geboten.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Shadow of the Tomb Raider: Wir haben das letzte Kapitel der Reboot-Saga durchgespielt. Erfahrt, wie gut Shadow im Vergleich zu den Vorgängern abschneidet.

Red Dead Redemption 2: Interessante Details, die uns bei Rockstars Western-Epos aufgefallen sind.

Doom Eternal: Warum Doom Eternal eigentlich Hell on Earth heißen müsste. Brandneue Infos zur Shooter-Fortsetzung direkt von der QuakeCon!

Tutorials für Dummies: Tutorials können einen wertvollen Einstieg ins Spiel bieten - oder in Schimpftiraden ausarten. Was macht ein gutes Tutorial aus?

Specials und Reportagen: Tutorials für Dummies, GamePro Elements: Sidekicks, Retro Hall of Fame: TimeSplitters 2.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Shadow of the Tomb Raider, The Banner Saga 3, No Man's Sky, Octopath Traveler und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

» GamePro Ausgabe 10/2018 ab 5.9. am Kiosk oder direkt bestellen

Leser der interaktiven Tablet-Version bekommen übrigens ihre Ausgabe in der Regel schon früher - zum gleichen Termin wie die Print-Abonnenten. GamePro für iPad und Android-Tablets gibt's in den jeweiligen App Stores:

» GamePro Ausgabe 10/2018 für Android

» GamePro Ausgabe 10/2018 für iOS