GamePro 11/2019 - ab 9.10. am Kiosk - The Last of Us Part 2

In GamePro 11/2019 widmen wir unsere Titelstory Naughty Dogs kommendem PS4-Blockbuster The Last of Us Part 2. Wir konnten das heißerwartete Spiel um die rachsüchtige Ellie ausführlich antesten und verraten euch, wie die Entwickler Gefühle gegenüber Feinden transportieren und die Action mit schlauer KI fordernd halten.

Der Kiosk-Termin verschiebt sich wegen der Titelstory um eine Woche vom 2.10. auf den 9.10., Abonnenten erhalten ihre Ausgabe ebenfalls etwas später.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Mega Drive Mini: Liebeserklärung an die 16-Bit-Maschine. So gut ist Segas Miniaturkonsole!

Gehaltsreport: So viel Geld verdienen die Top-Streamer auf Twitch.

Hinter den Pixeln: Dead Space: So entsteht echter Horror - die Ursprünge der Necromorph aufgedeckt.

Retro Hall of Fame: Summoner 2: Das Rollenspiel der Saints-Row-Macher hält Einzug in die Hall of Fame.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Gears 5, Marvel's Avengers, Death Stranding, Call of Duty: Modern Warfare und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!

Das GamePro-Team

» GamePro Ausgabe 11/2019 ab 9.10. am Kiosk oder direkt bestellen

Leser der interaktiven Tablet-Version bekommen übrigens ihre Ausgabe in der Regel schon früher - zum gleichen Termin wie die Print-Abonnenten. GamePro für iPad und Android-Tablets gibt's in den jeweiligen App Stores:

» GamePro Ausgabe 11/2019 für Android

» GamePro Ausgabe 11/2019 für iOS