gamescom 2023: Vorverkauf startet bereits jetzt mit Weihnachts-Bundles

Nach zweijähriger Pause startet die gamescom 2023 erneut zum zweiten Mal in Präsenz. Wenn ihr selbst überlegt, live vor Ort die Luft der Hallen zu schnuppern, könnt ihr euch bereits jetzt die Tickets für euren Messebesuch sichern. Allerdings gibt es die Tickets bislang nur in einem Merchandise-Bundle zu kaufen.

gamescom 2023-Tickets sichern: Schon jetzt möglich

Im gamescom-Shop werden die unterschiedlichen X-MAS Bundles vorgestellt. In jedem der Pakete ist mindestens ein Tagesticket für die gamescom 2023 und ein Oberteil, wie Shirts oder Hoodies, enthalten. Zusätzliches gibt es noch geheimes Merchandise, das einen bestimmten Mindestwert hat.

Wann findet die gamescom 2023 statt? Die gamescom findet im kommenden Jahr vom 24. bis zum 27. August 2023 statt. Am 23. August 2023 wird zusätzlich der Fachbesucher- und Medientag stattfinden, an dem Privatbesucher keine regulären Tickets kaufen können. Hier gibt es nur die Möglichkeit, über Wildcards die Messehallen zu betreten.

Folgende Weihnachts-Bundles gibt es:

Wildcard (23. August) , T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 30 Euro wert): 99,90 Euro

, T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 30 Euro wert): 99,90 Euro Wildcard (23. August) , Hoodie, Merchandise (Goodies mind. 30 Euro wert): 139,90 Euro

, Hoodie, Merchandise (Goodies mind. 30 Euro wert): 139,90 Euro Donnerstag (24. August) , T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 35 Euro wert): 69,90 Euro

, T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 35 Euro wert): 69,90 Euro Freitag (25. August) , zwei T-Shirts, Merchandise (Goodies mind. 30 Euro wert): 84,90 Euro

, zwei T-Shirts, Merchandise (Goodies mind. 30 Euro wert): 84,90 Euro Samstag (26. August) , T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 45 Euro wert): 89,90 Euro

, T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 45 Euro wert): 89,90 Euro Sonntag (27. August) , T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 30 Euro wert): 79,90 Euro

, T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 30 Euro wert): 79,90 Euro Dauerkarte (Do-So), T-Shirt, Merchandise (Goodies mind. 25 Euro wert): 159,99 Euro

Sollten die Pakete für euch zu teuer sein, müsst ihr noch nicht zuschlagen. Die gamescom wird vermutlich wie in den Vorjahren einen separaten Vorverkauf im Verlauf von 2023 starten. Die Tickets wird es dann für den Normalpreis ohne zusätzliches Merchandise geben.

Die bisherigen Infos zur gamescom 2023 im Überblick:

Mehr zum Thema gamescom 2023: Datum der Messe und Opening Night Live für's nächste Jahr stehen bereits

Welche Publisher sind vor Ort? Hierzu gibt es bislang noch keine genauen Informationen. Wenn ihr nur für bestimmte Publisher auf die gamescom 2023 gehen wollt oder hofft, dass eure Wunsch-Spiele live vor Ort spielbar sein werden, solltet ihr die GamePro-Berichtserstattung zur gamescom 2023 verfolgen.

Findet die ONL wieder statt? Auch die Opening Night Live wird wieder in 2023 stattfinden. Für dieses Event wird es eine separate Möglichkeit geben, um an Eintrittstickets für die Show zu kommen. Die Veranstaltung findet am 22. August 2023 statt, vermutlich mit einem Start gegen 20:00 Uhr.

Sichert ihr euch bereits jetzt die ersten Tickets oder wartet ihr ab, bis es die Tickets im Einzelpaket gibt?