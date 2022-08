gamescom 2023: Datum der Messe und Opening Night Live für's nächste Jahr stehen bereits

Die gamescom 2022 ist momentan in Köln noch in vollem Gange, aber schon jetzt hat die Messe bekanntgegeben, wann es im nächsten Jahr wieder los geht. Also zückt eure Terminkalender und kreiselt euch rot das Datum für die Messewoche und natürlich auch die Opening Night Live 2023 ein:

Wann ist die Opening Night Live 2023? Die nächste ONL ist am 22. August 2023. Zwar gibt es noch keine offizielle Uhrzeit, aber wir können vermutlich wieder mit einem Start gegen 20 Uhr rechnen.

Das dürfte wohl niemanden verwundern, immerhin findet die gamescom traditionell um das letzte August-Wochenende statt und hält sich damit auch diesmal an diese Vorgabe. Vermutlich wird die Messe dann auch wie in diesem Jahr wieder vor Ort stattfinden, eine offizielle Bestätigung dazu gibt es aber noch nicht.

Was gibt es auf der gamescom 2023 zu sehen?

Auch wenn es um das offizielle Programm der gamescom 2023 geht, werden wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen. Bislang ist nur der Termin der Opening Night Live bekannt. Die wird dann mit ziemlicher Sicherheit wieder von Host Geoff Keighley ausgerichtet werden und News rund um Spiele bringen.

Was es bei der diesjährigen ONL zu sehen gab, fasst euch dieser Artikel zusammen:

Nach zweijähriger Pause findet die Messe dieses Jahr wieder vor Ort statt. Dennoch hat unsere GamePro-Umfrage ergeben, dass viele von euch nicht hingehen. Gerade einmal 41% sind an mindestens einem der Tage in Köln vor Ort. Grund für viele von euch ist neben der anhaltenden Pandemie-Situation, dass einfach zu viele große Aussteller wie Sony oder Nintendo fehlen.

Plant ihr nächstes Jahr einen Tripp zur gamescom oder seid ihr ähnlich skeptisch wie in diesem Jahr?