GamePro 5/2019 - ab 3.4. am Kiosk! - Days Gone

In GamePro 5/19 wagen wir einen ausgedehnten Motorrad-Trip durch Nordamerika - mit Horden blutrünstiger Mutanten und schießwütigen Banden an der Backe: 7 Gründe, warum ihr Sonys PS4-Exklusivtitel Days Gone lieben werdet. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge weitere Tests, Previews und interessante Specials geboten.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Days Gone: Wir haben die Freaker-Apokalypse ausgiebig angespielt und verraten euch sieben Gründe, warum ihr das Spiel lieben werdet.

Sind Videospiele Kunst?: Videospiele sind Kunstwerke. Oder doch nicht? Wir gehen der Frage nach, ob man Spiele allgemeingültig als Kunst bezeichnen kann.

Wie realistisch ist Assassin's Creed: Odyssey?: Ubisoft hat eine Menge Arbeit in sein antikes Griechenland gesteckt - doch was sagt ein Archäologe dazu?

Xbox Scarlett: Wie stark wird Microsofts nächste Konsole? Wir gehen den aktuellsten Hardware-Gerüchten nach.

Specials und Reportagen: Sind Videospiele Kunst?, Wie realistisch ist Assassin's Creed: Odyssey?, GamePro Elements: Raumschiffe, Gerüchteküche: Xbox Scarlett, Retro Hall of Fame: Blades of Steel.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu The Division 2, Days Gone, Anthem, Assassin's Creed: Odyssey, Crackdown 3, Metro: Exodus, Devil May Cry 5, Apex Legends und natürlich zur Retro Hall of Fame.

