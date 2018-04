GamePro 6/2018 - ab dem 2.5. am Kiosk! - Spider-Man

In GamePro 6/18 machen wir einen Ausflug nach Manhattan, um mit Spider-Man durch die Häuserschluchten zu schwingen. Wir haben uns das neue Wandkrabbler-Spiel für die PS4 genauer angesehen und verraten, ob ihr euch drauf freuen könnt oder besser die Fliegenklatsche bereithalten solltet. Passend dazu: die fünf besten und schlechtesten Spider-Man-Spiele. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge Tests, Previews und weitere interessante Specials.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Spider-Man: Wir haben das Action-Spiel ausprobiert und die Entwickler mit Fragen gelöchert. Plus: Ein Rückblick auf die besten und schlechtesten Netzkopf-Spiele.

Dark Souls Remastered: In der ausführlichen Preview erfahrt ihr, ob es sich mit aufgemotzter Grafik genauso schön stirbt wie im Original.

God of War: Der griechische Kriegsgott mischt den Norden auf. Lest im extragroßen Test, warum ihr den Neustart der Reihe nicht verpassen dürft.

Historiker analysieren Kingdom Come: Wir haben Experten gefragt, wie historisch korrekt das Mittelalter-Rollenspiel wirklich ist.

Specials und Reportagen: C64 Mini, Hinter den Pixeln: Tetris, A Way Out: Josef Fares im Porträt, GamePro Elements: Glück, Retro Hall of Fame: Soulstar.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu God of War, Dark Souls Remastered, A Way Out, Surviving Mars, Yakuza 6, Ni No Kuni 2, Far Cry 5, Sea of Thieves, Nintendo Labo und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!

