GamePro auf der gamescom 2020: Trefft uns in der Indie Arena Booth!

In diesem Jahr findet die gamescom zwar "nur" digital statt, was uns aber nicht davon abhält, trotzdem dort zu sein. Wie? Na, ganz einfach: GamePro ist mit einem digitalen Messestand auf der gamescom vertreten, auf dem ihr das Team - also Rae, Linda, Dennis, Basti, Hannes und Tobi - sogar treffen könnt. Wie das genau funktioniert, verraten wir euch jetzt.

So kommt ihr zu unserem Messestand auf der gamescom 2020

Unser digitaler Messestand befindet sich in der Indie Arena Booth, die in diesem Jahr als Free2Play-MMO angelegt ist und neben unserem auch noch zig andere Stände bereit hält, an denen ihr euch zu über 180 Spielen informieren könnt. Weitere Infos zur Indie Arena findet ihr in unserem Artikel.

So funktioniert es: Sobald die Indie Arena Booth gestartet ist könnt ihr euch kostenlos anmelden, einen Avatar erstellen und das virtuelle Messeareal erkunden. Irgendwo in diesem Stand-Dschungel findet ihr dann auch den Stand von GamePro.

Was kann ich an eurem Stand machen?

Euch umschauen! Es lohnt sich, bei den verschiedenen Bereichen unseres Standes ein bisschen das Auge schweifen zu lassen und die vielen kleinen Details zu erkunden. Über diverse klickbare Bereiche des Standes gelangt ihr auf einzelne Teilbereiche der GamePro, etwa die News oder den Shop.

Quatscht mit uns! Und wie schon erwähnt, sind wir natürlich auch da - als virtuelle NPCs. Sprecht uns einfach an und stellt eure Fragen, wir freuen uns darauf, mit euch zu sprechen.

Ach ja: Auch unsere Kollegen von GameStar und MeinMMO haben jeweils einen eigenen Stand. Ein Besuch dort lohnt sich ebenfalls!

Noch mehr gamescom

Neben unserem Messestand sind wir in diesem Jahr Medienpartner mehr denn je an der gamescom beteiligt. Natürlich findet ihr auf GamePro.de eine Messeberichterstattung, außerdem wird es auch ein umfangreiches Livestream-Programm geben, in dem das Webedia Gaming-Team jeden Tag spannende Shows und alle Wichtige von der Messe für euch aufbereitet. Bei uns könnt ihr das Ganze live verfolgen. Alles Wichtige dazu findet ihr auch in unserem Übersichtsartikel.

gamescom-Themenseite: Damit ihr keine wichtigen gc-News verpasst, haben wir für euch eine separate gamescom-Themenseite eingerichtet. Hier findet ihr alles Wichtige zur Messe im Überblick.