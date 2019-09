Wichtiger Hinweis - GamePro-Ausgabe 11/2019 kommt später

Es kommt immer wieder mal vor: Wegen ungünstig gelegener Druckereitermine bekommen wir Spiele-Neuankündigungen oder Messeberichte nicht mehr rechtzeitig in unsere GamePro-Ausgaben.

Diesmal ist es aber anders: Wir haben für die Titelstory unserer nächsten GamePro-Ausgabe 11/2019 ein absolutes Top-Thema an Land gezogen. Als erstes Magazin können wir einen der wichtigsten Titel des Jahres 2020 erstmals selber spielen und jetten dafür nach Amerika.

Um unseren Erfahrungsbericht aber noch ins Heft zu bekommen, müssen wir das Erscheinungsdatum der GamePro-Ausgabe 11/2019 verschieben. Statt am 2. Oktober 2019 ist das Heft diesmal erst eine Woche später, am 9. Oktober 2019 am Kiosk. Auch die Abonnenten bekommen ihr Heft später, wobei wir allerdings noch nicht absehen können, ob auch für sie die Verschiebung von genau einer Woche gilt, vielleicht werden es auch ein paar Tage mehr.

So unangenehm es auch ist, jetzt länger auf das Heft warten zu müssen, versprechen wir euch: Es wird sich lohnen!

Wir bedanken uns für eure Geduld und euer Verständnis und wünschen wie immer: Viel Spaß beim Lesen und Spielen!