GamePro hat jetzt die PS5 - stellt eure Fragen zur Konsole!

Nachdem sich unser Xbox-Experte Tobias Veltin bereits seit einigen Wochen ausgiebig mit der Xbox Series X beschäftigt, ist nun auch die PlayStation 5 in der GamePro-Redaktion angekommen.

Das erwartet euch: Sony hat uns zu Preview-Zwecken die Laufwerk-Edition der PS5 zugeschickt, sodass wir schon vor dem Release am 19. November 2020 einen Blick auf die neue Hardware, den DualSense-Controller, die Benutzeroberfläche und vieles mehr werfen können.

Seid also gespannt – in den nächsten Tagen bekommt ihr auf GamePro.de vorab umfangreiche Infos zu Sonys neuestem Konsolen-Flaggschiff geliefert!

Was wollt ihr alles über die PlayStation 5 wissen?

Da wir jetzt eine PS5 zur Verfügung haben, würden wir natürlich auch gerne von euch wissen, was euch zur Next-Gen-Konsole interessiert. Schreibt eure Fragen zur PS5 gerne unten in die Kommentare.

Wir können nicht versprechen, alle Antworten zeitnah direkt in den Kommentaren zu geben, lassen die Fragen bzw. die Antworten darauf dann aber eventuell in zukünftige Artikel einfließen.

Das dürfen wir jetzt schon zeigen

Hier schon einmal eine Handvoll Fotos von der PS5!

Handfeste Infos und Eindrücke zur Konsole erwarten euch dann in den nächsten Tagen!

Release, Preis & alle offiziellen Fakten zur PS5

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland und wird in zwei Varianten erhältlich sein. Die Laufwerk-Edition kostet 499 Euro, die schlankere Digital-Edition hingegen 399 Euro.

Alle Infos zu den Hardware-Specs der PS5 findet ihr in unserer separaten Übersicht.