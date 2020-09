Xbox Series X - GamePro hat jetzt die "richtige" Konsole, stellt eure Fragen!

Es ist soweit: Etwas mehr als einen Monat vor dem offiziellen Release beginnt bei GamePro schon heute die nächste Xbox-Generation. Denn Microsoft hat uns eine Xbox Series X zu Preview-Zwecken geschickt, die wir in den nächsten Tagen und Wochen ausführlich ausprobieren und anschließend unsere Eindrücke zum Gerät und dessen Funktionen veröffentlichen werden.

Wichtiger Hinweis!

Es handelt sich zwar um ein finales Modell von Microsofts Next-Gen-Konsole, die darauf installierte Software bzw. das User Interface ist allerdings noch Work-in-Progress bzw. kann sich bis zum finalen Release noch ändern. Wir werden dementsprechend lediglich Eindrücke der Series X veröffentlichen und noch keinen finalen Test. Mit diesem könnt ihr dann zum Release der Next-Gen-Xbox rechnen.

Eure Fragen sind erwünscht!

Unter anderem werden wir uns folgende Teilbereiche anschauen:

Abwärtskompatibilität

Controller

Xbox Series X-optimierte Spiele

Dashboard und Funktionen

Lautstärke des Systems

uvm.

Da wir jetzt eine Series X zur Verfügung haben, würden wir natürlich auch gerne von euch wissen, was euch zur Next-Gen-Konsole von Microsoft interessiert. Schreibt eure Fragen zum System gerne unten in die Kommentare. Wir können nicht versprechen, alle Antworten zeitnah direkt in den Kommentaren zu geben, lassen die Fragen bzw. die Antworten darauf dann aber eventuell in zukünftige Artikel einfließen.

Dummy-Modelle bereits vor ein paar Wochen

Schon vor ein paar Wochen schlugen die Xbox Series X und die Xbox Series S bei der GamePro auf. Der Haken damals: Es handelte sich lediglich um nicht funktionsfähige Dummy-Modelle, also nur die leeren Gehäuse der Konsolen, die allerdings schon ein paar interessante Vergleiche (z.B. der Abmessungen) erlaubten.

Mit der "echten" Series X geht es jetzt aber endlich richtig los und wir sind sehr gespannt darauf, was uns mit der Next Gen-Konsole von Microsoft erwartet. Mehr zu unseren Eindrücken lest ihr zukünftig auf GamePro.de!

Mehr Infos zur Xbox Series X

Schon jetzt haben wir die wichtigsten Infos und Daten zur Xbox Series X in einem großen Übersichtsartikel für euch zusammengetragen:

Die Xbox Series X erscheint offiziell am 10. November 2020, an diesem Termin kommt zudem auch die Xbox Series S auf den Markt.