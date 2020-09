Bis zu 1000 Euro - Mit diesen Games verdient ihr noch gut Geld

Der ein oder andere dürfte zu Hause noch alte Spiele rumliegen haben. Entweder, weil sie irgendwo in einem Karton verstauben, ihr sie vielleicht sogar noch spielt oder weil sie bewusst ordentlich aufbewahrt werden. Sofern ihr selbst keine Sammler seid und nicht unter nostalgischen Trennungsängsten leidet, können euch manche Spiele noch ordentlich Geld einbringen. Aus diesem Grund hat sich der Online-Anzeigenmarkt ebay Kleinanzeigen ein paar Beispiele rausgesucht und geschaut, was einige der alten Titel heute noch wert sind.

Wie ist ebay Kleinanzeigen vorgegangen?

ebay Kleinanzeigen hat sich neun alte Konsolenspiele als Beispiele rausgesucht und dafür den durchschnittlichen Wiederverkaufswert bzw. den Angebotspreis bestimmt. Die Werte beziehen sich dabei ausschließlich auf die verfügbaren Angebote von Privatpersonen am 1. September 2020 auf der eigenen Plattform. Die Auswertung erfolgte nach durchschnittlichem Angebotspreis, die Mittelwerte wurden gerundet.

9 profitable Wiederverkäufe

Die Preisspanne gibt den durchschnittlichen Wiederverkaufswert an. Wie viel ein Spiel tatsächlich einbringt, hängt dabei vom jeweiligen Zustand ab.

Role of Rose (PS2): 250 € bis 600 € Shin Megami Tensei: Persona 3 FES (PS2): 115 € bis 120 € Castlevania: Symphony of the Night (PS1): 145 € bis 270 € Mega Man X3 (SNES): 300 € bis 1000 € Legend of Dragoon (PS1): 50 € bis 499 € The Legend of Zelda: Twilight Princess (GameCube): 35 € bis 350 € StarCraft 64 (N64): 220 € bis 350 € Paper Mario (N64): 90 € bis 400 € Conker's Bad Fur Day (N64): 175 € bis 600 €

Grundsätzliche Tipps zum Verkauf von Spielen

Wer einen möglichst hohen Wiederverkaufspreis für seine Spiele erzielen will, der sollte folgende Tipps beachten:

Die Spiele erzielen höhere Preise, wenn sie möglichst ungenutzt sind.

Makellose Verpackungen erhöhen den Sammlerwert ebenfalls.

Preisschilder auf der Verpackung sind je nach persönlicher Ansicht ein Vor- oder Nachteil. Klebereste sollten aber definitiv vermieden werden, da sie den Wert mindern.

Auch Anleitungen, Cover und Booklets haben einen Sammlerwert, der nicht unterschätzt werden sollte.

Hilfreich ist auch immer ein Mitbewerbercheck und persönliche Gespräche mit Interessenten.

Wer seine alten Spiele nicht mehr behalten will, sollte also einen Blick auf verschiedene Märkte werfen und vergleichen. Abgesehen von den hier genannten Beispielen gibt es noch andere alte Spiele, die ein gutes Sümmchen einbringen dürften. Oder aber ihr bewahrt eure Retro-Schätze noch etwas auf. Denn wer weiß, wie viel sie in ein paar Jahren wert sind? Vielleicht erzielt eines eurer Spiele irgendwann ja einen ähnlichen Wert wie dieser NES-Klassiker:

Besitzt ihr noch alte Spiele, die ihr verkaufen wollt oder behaltet ihr sie lieber? Ist vielleicht sogar eines der genannten Spiele dabei?