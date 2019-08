gamescom 2019: 15 Spiele-Highlights der Indie Arena Booth

Auf der gamescom 2019 gibt es mehr Indie-Spiele als je zuvor. Und fast alle davon könnt ihr anspielen, beispielsweise in der Indie Arena Booth. Im Video stellen wir euch 15 Spiele-Highlights vor, die ihr euch dort auf der Messe ansehen könnt und erklären, warum diese Games einen Blick wert sind.

Aber das ist natürlich nur der Anfang für eure Indie-Tour der gamescom in diesem Jahr. Also haltet die Augen offen und scheut euch nicht, auch die Entwickler vor Ort anzusprechen - Sie freuen sich auf euer Interesse.

Im Video mit dabei sind unter anderem Cyber Shadow, Decay of Logos, Genesis Noir und The Longing. Von schicker 3D-Grafik bis klassischem Pixel-Look ist alles dabei, was das Indie-Herz begehrt. Also schaut rein, es lohnt sich.