gamescom: Die Wild Card-Verlosung für den Pressetag ist gestartet

Der offizielle Ticketverkauf für die gamescom 2022 in Köln hat noch nicht begonnen, aber ihr könnt bereits Wild Cards gewinnen. Mit diesen könnt ihr schon am Fachbesuchertag auf die Messe gehen und Spiele ohne die langen Warteschlangen an den Privatbesuchertagen testen.

So nehmt ihr an der Verlosung teil

Darum geht es: Die Wild Cards, die von der gamescom verlost werden, gewähren euch den Zutritt zur entertainment area am Mittwoch, den 24. August. Falls ihr Tickets gewinnt, geht es für euch dann um 13 Uhr los und ihr könnt dort so viele Spiele ausprobieren, wie ihr möchtet. Der Mittwoch ist eigentlich der Tag für die Medien und Fachbesucher*innen. Für Privatbesucher*innen öffnet die Messe regulär erst vom 25. bis zum 28. August ihre Tore.

Teilnehmen - So habt ihr eine Chance auf Wild Cards: Um bei der Verlosung mitzumachen, müsst ihr den Newsletter für Privatbesucher*innen abonnieren und euch mit eurem Koelnmesse-Account einloggen. Mit den Zugangsdaten könnt ihr übrigens außerdem die gamescom-App und gamescom now nutzen.

Weitere News zur diesjährigen gamescom:

gamescom 2022 in Köln

Nachdem die gamescom 2021 komplett abgesagt wurde, soll die Messe diesen August ihr Comeback feiern und sich wieder anfühlen wie vor der Pandemie. Vor Ort werden ganze 250 Aussteller*innen erwartet. Wie es dabei mit den Corona-Schutzmaßnahmen aussieht, könnt ihr hier nachlesen.

Auch wenn die Messe wieder live vor Ort stattfindet, werden einige Online-Konzepte, die sich in den letzten Jahren bewährt haben, fortgesetzt. Es wird auch ein Programm geben, das ihr von zu Hause aus verfolgen könnt, falls ihr es nicht nach Köln schafft.

Nehmt ihr an der Verlosung teil, beziehungsweise wie wollt ihr die gamescom 2022 überhaupt erleben? Wieder live vor Ort oder bevorzugt ihr immer noch das Online-Programm?