GamePro & GameStar auf der Gamescom - Seid mit GCMAX live dabei

Sommerzeit, Gamescom-Zeit! Wie jedes Jahr im August öffnet die weltgrößte Spielemesse in Köln ihre Pforten für Fachbesucher - und vor allem für die Gamer.

Rae, Nasti und Linda von der GamePro sowie die GameStar sind natürlich auch vor Ort und haben uns in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht.

Livestreaming bis zum Umfallen

Wir wollen die Messe zu euch nach Hause bringen - und zwar mit dem längsten Livestreaming-Programm, das wir euch je bieten konnten.

Auf MAX - Monsters and Explosions (dem gemeinsamen Twitch-Kanal unserer Redaktionsangebote GameStar, GamePro, Mein-MMO und IGN) senden wir von Dienstag, den 21. August bis einschließlich Samstag, den 25. August unter dem Motto #GCMAX täglich über neun Stunden Live-Programm in verschiedenen Slots.

Wann: 21. bis 25. August, jeweils ab 15 Uhr

Was: #GCMAX Livestream von der Gamescom

Mit: Ann-Kathrin, Daniel, Fritz, Michi, Natascha und tollen Gästen

Dafür haben wir unser Livestreaming- und Redaktions-Team aufgeteilt:

In Köln streamen Michi, Natascha und Daniel wie schon 2017 aus dem Gamescom Camp am Rheinufer. Wenn ihr im Gamescom Camp übernachtet, könnt ihr mit uns zusammen feiern und quatschen bis um Mitternacht der Stream endet.

streamen Michi, Natascha und Daniel wie schon 2017 aus dem Gamescom Camp am Rheinufer. Wenn ihr im Gamescom Camp übernachtet, könnt ihr mit uns zusammen feiern und quatschen bis um Mitternacht der Stream endet. Im Studio in München bringt euch unser Info-Team rund um Maurice, Ann-Kathrin und Fritz die Games und Demos der Messe mit ausführlichen Analysen direkt via Stream nach Hause. Ihr könnt so zwar nicht selberspielen, müsst aber auch nicht stundenlang anstehen, wie die Fans in Köln.

GameStars wichtigsten Tipps, wie man die Gamescom heil übersteht

Wie das GCMAX Livestream-Programm aussieht

Los geht's täglich um 15:00 Uhr mit einem lockeren Warm-Up aus dem Camp in Köln. Unsere Hosts Michi, Natascha und Daniel zeigen euch, was euch den Rest des Tages im Stream erwartet, stellen dem Twitch-Chat witzige Challenges und stimmen locker auf das Folgeprogramm ein.

Ab 16:00 Uhr schalten wir zu unserem Team im Münchner MAX-Studio. Dort stellen euch Fritz, Maurice und Ann-Kathrin die Spiele der Messe vor. Viele Demos, die Messebesucher in Köln spielen können, liegen uns bereits vor. Die zeigen wir detailliert im Livestream und besprechen, was es 2018 auf der Spieleseite alles Neues gibt. Welche Hits euch erwarten, seht ihr im Programmplan über diesen Zeilen.

Um 18:00 Uhr schalten wir dann zurück ins Gamescom Camp. Von dort senden wir täglich eine dreistündige Entertainment-Show mit illustren Gästen, Spielen, Musik und viel Festival-Stimmung aus dem Camp. In unserer kleinen Tiki-Bar am Rheinufer heißen wir unter anderem Bethesdas PR-Chef Pete Hines zum Thema Fallout 76 willkommen, talken über das neue Anno 1800, nehmen euch mit Mount & Blade 2 mit ins Mittelalter und zeigen spannende Lichtschwertkämpfe. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Eine große Spiele-Überraschung haben wir auch in Petto!

Das Programm mit mehr Details zu den Gästen und Links zu den Programmpunkten findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Das Rahmenprogramm der Gamescom

Außerdem seht ihr bei uns auf MAX die Eröffnung der Gamescom, die Verleihung der Gamescom Awards, interessante Keynotes zu spannenden Spiele-Themen und das Debatt(l)e Royale. Dort konfrontiert das PietSmiet-Team Politiker aller Fraktionen mit den Fragen der Gamer.

Ihr merkt schon: Wir haben uns viel vorgenommen. Richtig lebendig wird unser Programm aber erst mit und dank euch. Schaut also unsere Livestreams und mischt euch im Chat und unter dem Hashtag #GCMAX bei Twitter und Instagram live ein. Eure Posts landen auf unserer Social Wall. Dort könnt ihr euch jederzeit verewigen.