GameStar Tech ist da: Unsere Schwesterseite setzt jetzt noch mehr auf Hardware und Tech

Die regelmäßige GamePro-Leser*innen unter euch dürften es in den letzten Wochen vielleicht schon bemerkt haben: GamePro setzt mit Chris Werian als Hardware-Redakteur verstärkt auf Artikel über Konsolen-Hardware, Peripherie und sonstige Technik-Themen.

Aber nicht nur bei uns tut sich in diesem Bereich etwas, auch bei unserer Schwesterseite GameStar gibt es ab heute noch mehr Hardware- und Technik-Artikel. Dafür wurde sogar eine neue GameStar-Marke ins Leben gerufen: GameStar Tech.

GameStar Tech bietet mehr als nur PC Gaming

Auf GameStar Tech findet ihr ab dem heutige Launch nicht nur Artikel rund ums PC Gaming, sondern auch zu vielen weiteren (Gaming-)Hardware- und Technikthemen, die für Nicht-PC-Spieler*innen interessant sind. GameStar Tech hat sich dabei die folgenden Themenschwerpunkte gesetzt:

PC Gaming

(Gaming-)Laptops

Windows

Apps & Software

Smartphones

Smart Home

Home Office

Audio / Video

Gadgets & Trends

Kleiner Vorgeschmack gefällig?

GameStar Tech stellt sich vor

Ihr habt noch weitere Fragen zu GameStar Tech? Dann schaut in in das GameStar Tech-FAQ rein. Dort erklärt euch das Tech-Team noch genauer, was euch in ihren Artikeln erwartet, was die Seite hervorhebt und was das alles für die Hauptseite der GameStar bedeutet.

Ihr wollt es lieber auf die Ohren? Dann hört in den GameStar-Podcast zum Tech-Launch rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Spotify-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Spotify angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Spotify-Inhalt

Das ist erst der Anfang: Mit dem heutigen Launch steht GameStar Tech zwar noch am Anfang, aber zusammen mit euch soll die Marke weiter wachsen, um euch noch besser über Hardware- und Tech informieren zu können. Das Team arbeitet beispielsweise auch an Tech-Videos und will einen eigenständigen Tech-Podcast auf die Beine stellen. Schaut also regelmäßig bei GameStar.de/Tech vorbei.

Ihr habt Anregungen und Themenvorschläge? Dann schreib dem Tech-Team gerne unter tech@gamestar.de eine E-Mail.