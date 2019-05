Sichert euch eine Xbox One X bei GameStop-Eintauschaktion: So geht's

GameStop bietet in den kommenden Wochen einmal mehr eine Konsoleneintauschaktion an, in dem ihr ein altes Modell gegen ein neues tauschen könnt. Dieses Mal ist die Xbox One dran, wie immer gibt es aber ein paar Dinge zu beachten.

Darauf müsst ihr bei der Eintauschaktion achten

Wie lange läuft die Aktion? Etwas mehr als eine Woche, nämlich vom 24. Mai bis zum 3. Juni 2019, allerdings auch nur, solange der Vorrat reicht.

Was kann ich eintauschen? Eine Xbox One S plus Controller sowie zwei Xbox One-Spiele. Zusätzlich müsst ihr noch 199,99 Euro als Zuzahlung drauf legen.

Wichtiger Hinweis! Ihr müsst nicht zwingend eine One S besitzen und eintauschen. Das Ganze funktioniert auch mit anderen Konsolenmodellen, darunter auch PS4-Systeme. Dann sind allerdings die Konditionen etwas anders:

Xbox One der ersten Generation + Controller + 2 Spiele + 229,99 Euro

PS4 der ersten Generation + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele + 169,99 Euro

PS4 Slim + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele + 159,99 Euro

PS4 Pro + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele + 79,99 Euro

Nintendo Switch + 149,99 Euro

Was bekomme ich dafür? Ein Xbox One X-Bundle bestehend aus der Konsole, Zubehör und The Division 2.

Laut GameStop gilt die Aktion für alle verfügbaren Xbox One-Bundles, also zum Beispiel auch das mit Forza Motorsport 7 und Forza Horizon 4. Promiment beworben wird allerdings nur das Division 2-Bundle.

Bei den einzureichenden Konsolen und Spielen gibt es zudem weitere Ankaufbedingungen zu beachten.

