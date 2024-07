Ein kompletter Gaming-PC mit NVIDIA RTX-Grafik für nichtmal 800 Euro! Nur am Prime Day und nur hier!

Besser und billiger: Zum Prime Day gibt es diesen PC mit mehr Power und trotzdem günstiger denn je.

Gaming-PC-Superdeal: Für Gaming-Einsteiger und Schnäppchenjäger ist dieses PC-Angebot ein absoluter Traum! Für das Prime Day-Angebot ist die alte RTX 3060 aus der Konfiguration geflogen und wurde durch eine aktuelle Nvidia GeForce RTX 4060 ersetzt. Denn die hat mehr Power und beherrscht obendrein auch alle Features von DLSS 3 für bessere Gaming-Performance.

Bestellt das PC-Schnäppchen aber besser gleich, denn das Angebot gilt nur noch heute (17. Juli 2024)!

Gaming-Power mit GeForce RTX 4060 und DLSS 3 im Angebot

Unter den Lüftern der ASUS GeForce RTX 4060 Dual steckt ordentlich Gaming-Power.

Der GameStar PC XXL ist gerade jetzt ein absolutes Schnäppchen! Von Klassikern bis hin zu aktuellen Gaming-Highlights spielt ihr alles, was das Herz begehrt, und das so günstig wie noch nie.

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600 (6x bis zu 4,4 GHz)

AMD Ryzen 5 5600 (6x bis zu 4,4 GHz) Grafikkarte: ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB VRAM

ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB VRAM Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast

16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast Festplatte: 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 799€ 899€

Günstiger Gaming-PC mit Nvidia GeForce RTX 4060

Spielen muss nicht immer unglaublich teuer sein: Klar, wer mit nichts unter 4K-Auflösung zufrieden ist, ist hier falsch. Aber wenn ihr mehr Wert auf ein besonders gutes Preis-Leistung-Verhältnis legt, kommt ihr hier voll auf eure Kosten. Mit der GeForce RTX 4060 spielt ihr locker alle aktuellen Games in Full-HD bei maximalen Details und kommt mit DLSS 3 in unterstützten Spielen in den Genuss noch höherer Bildraten und schicker Raytracing-Effekte.

Achtkern-Prozessor und Speicher satt: mit AMD Radeon 5 5600 und 1000 GB SSD

Die nötige Prozessorleistung für flüssiges Gameplay und störungsfreies Arbeiten liefert der AMD-Sechskerner Ryzen 5 5600. Dieser kann bei Bedarf den Takt seiner Kerne auf bis zu 4,4 GHz erhöhen, um euch mehr Rechenpower zu bieten. Für Spiele und Anwendungen stehen euch 16 GB RAM und eine 1000 GB große SSD zur Verfügung. Die sorgt dank schneller PCIe 4.0-Anbindung und einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 3500 MB/s für kurze Ladezeiten und schnell installierte Updates.

Dieser PC taugt für mehr als nur Minecraft: Bestellt jetzt euren Deal-PC und spielt kommende Spiele-Highlights und Grafikbomben wie Cyberpunk 2077 oder Kingdom Come: Deliverance 2 in brillanter, detaillierter Grafik. Reaktionsschnelle Shooter wie Counter-Strike 2, Valorant oder Fortnite könnt ihr mit diesem Highlight-PC sogar in WQHD spielen.