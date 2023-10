65 Zoll Gaming-TV: Diesen 4K-Fernseher mit 120Hz & HDMI 2.1 gibt’s jetzt über 1400€ günstiger

Auf den Mini-LED-TV LG QNED816QE könnt ihr bei MediaMarkt jetzt bis über 1400€ Rabatt im Vergleich zur UVP bekommen, allerdings nur noch bis Sonntag.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn laufen gerade die Coupon Days, durch die Club-Mitglieder Extra-Rabatt auf einige ohnehin schon stark reduzierte Produkte bekommen können. Darunter ist beispielsweise der hochwertige 4K-Fernseher LG QNED916QE, der in der Größe 65 Zoll von 2499€ (UVP) auf 1199€ reduziert ist. Für Mitglieder bei myMediaMarkt gibt’s nochmal 10 Prozent obendrauf, wodurch der Preis auf 1079,10€ sinkt:

Bei myMediaMarkt könnt ihr euch jederzeit schnell und kostenlos online anmelden. In dem Sale gibt es übrigens noch viele weitere Fernseher günstiger, von Low-Budget-TVs bis hin zu riesigen High-End-Fernsehern mit bis zu 77 Zoll. Die Aktion läuft nur noch bis zum 15. Oktober. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Wie gut ist der LG QNED916QE?

Der LG QNED916QE ist ein toller Gaming -Fernseher für PS5 und Xbox Series X und liefert auch eine gute Bildqualität.

Quantum Dots und NanoCells: Der LG QNED916QE ist ein hochwertiger 4K-Fernseher, der Quantum Dots, wie sie auch bei Samsungs QLED-TVs eingesetzt werden, mit LGs eigener NanoCell-Technik verbindet, was für eine deutliche Verbesserung der Farbdarstellung sorgt. Er bietet außerdem eine hohe Spitzenhelligkeit, wodurch die unterstützten HDR-Formate wie Dolby Vision IQ gut ausgenutzt werden können.

Mini-LED mit hohem Kontrast: Außerdem handelt es sich um einen Mini-LED-TV. Die kleineren Leuchtdioden ermöglichen besseres Local Dimming, was wiederum für einen sehr hohen Kontrast sorgt. OLED-TVs bieten in dieser Hinsicht zwar trotzdem noch etwas mehr, der LG QNED916QE ist aber zumindest nicht weit entfernt.

Toll für PS5 & Xbox Series X: Fürs Gaming ist der LG QNED916QE sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei seiner Anschlüsse. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120fps möglich. Der Input Lag fällt mit nicht mal 6 ms sehr niedrig aus, was euch gerade in schnellen Multiplayer-Games einen Vorteil verschafft. Durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

