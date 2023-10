Gaming-TV zum Bestpreis: LG OLED 4K Smart-TV mit 120Hz dank Mehrwertsteuer-Aktion günstig abstauben

Durch die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch jetzt 4K-Fernseher wie den hochwertigen LG OLED C37 günstig sichern.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das ganze Sortiment. Dadurch könnt ihr unter anderem 4K-Fernseher günstig abstauben. Falls ihr hohe Ansprüche an die Bildqualität und die Gaming-Performance habt, könnt ihr euch beispielsweise den LG OLED C37 in verschiedenen Größen von 42 bis 83 Zoll sichern:

Doppelt sparen durch Cashback: Mehrere Größen des LG OLED C37 (etwa die Versionen in 48 und 65 Zoll) bekommt ihr laut Vergleichsplattformen schon durch den Mehrwertsteuer-Rabatt günstig wie nie zuvor. Durch eine parallel laufende Cashback-Aktion von LG könnt ihr aber sogar doppelt sparen. Bei 42 bis 55 Zoll gibt es 100€, bei 65 Zoll 150€ und bei 77 sowie 83 Zoll stolze 300€ zurück.

Weitere Schnäppchen der MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion

Natürlich könnt ihr in der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn auch noch viele weitere günstige 4K-Fernseher sowie eine riesige Auswahl an anderen Technik-Deals finden. Sogar die Nintendo Switch und die PS5 sind dabei. Der Sale läuft noch bis 9 Uhr morgens am 30. Oktober, dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Angebote:

Wie gut ist der 4K-TV LG OLED C37?

Der LG OLED C37 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2023, der sowohl für höchsten Filmgenuss sorgt als auch eine sehr gute Gaming-Performance bietet. Hier ein kurzer Überblick über seine wichtigsten Vorzüge:

Hoher Kontrast durch OLED: Seine hohe Bildqualität verdankt der LG OLED C37 nicht zuletzt seinem OLED-Display. OLED-TVs bieten selbstleuchtende Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Das führt zu perfektem Schwarz, hohem Kontrast und einer hervorragenden Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen.

Dank HDMI 2.1 und 120Hz liefert der LG OLED C37 neben einer hohen Bildqualität auch eine tolle Gaming-Performance.

Mehr Helligkeit und leuchtende Farben: Selbst im Vergleich zu anderen OLED-TVs schneidet der LG OLED C37 gut ab, und zwar wegen seines Evo-Panels. Dieses ermöglicht eine hohe Helligkeit, was wichtig für die Darstellung von HDR ist und für leuchtende Farben sorgt. Den normalerweise günstigeren LG OLED-TVs wie dem LG OLED B39 hat der C37 zudem den besseren Bildprozessor voraus.

Perfekt für PS5 und Xbox Series X: Der LG OLED C37 verfügt über ein 120Hz-Display sowie über vier HDMI-2.1-Anschlüsse. Dadurch könnt ihr aus der PS5 und der Xbox Series X mit 4K 120 fps das Maximum an Leistung herausholen. Der niedrige Input Lag von 5 bis 6 ms ermöglicht euch schnelle Reaktionen in Multiplayer-Matches. Durch VRR wird die Framerate des Fernsehern und der Konsole synchronisiert, sodass es nicht zu Screen Tearing kommt.

Falls ihr noch mehr günstige Sonderangebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung finden wollt, solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder diesen Artikeln hier einen Blick gönnen: