Gaming-TVs mit 144 Hz: 4K QLED-Fernseher mit HDMI 2.1 jetzt bei Amazon im Angebot

Bei Amazon gibt es gerade 4K-TVs von TCL im Sonderangebot, darunter QLED-Fernseher, die dank HDMI 2.1 und 144 Hz sehr gut fürs Gaming geeignet sind. Für den TCL C839, der ein hochwertiges Mini-LED-Display bietet, zahlt ihr in der Größe 55 Zoll statt 1175,60€ nur noch 939€. Zwar wird euch auf der Shopseite ein Preis von 999€ angezeigt, aber ihr bekommt zusätzlichen Rabatt, wenn ihr auf das Kästchen neben „Coupon“ klickt. Falls euch der C839 trotzdem noch zu teuer ist, könnt ihr auf Mini-LED verzichten und für 699€ zum günstigeren TCl C739 greifen.

Beide Modelle gibt es auch noch in anderen Größen von 43 bis 75 Zoll im Angebot. Dabei solltet ihr aber beachten, dass nur die Versionen ab 55 Zoll aufwärts über 144 Hz und richtiges HDMI 2.1 verfügen. Die Deals laufen höchstens noch bis zum 2. Februar, den nur bis zu diesem Datum sind die Coupons gültig. Die Übersicht über alle Angebote des TCL Sales findet ihr hier:

Wie gut sind die QLED-TVs TCL C739 und C839?

Bild: Der TCL C739 und C839 verfügen beide über QLED, das für bessere Farbdarstellung sorgt, und über ein kontrastreiches VA-Panel. Beim C839 sorgt das Mini-LED-Display für noch höheren Kontrast und eine bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Zwar kommt er in dieser Hinsicht dennoch nicht ganz an OLED-TVs heran, er bietet dafür aber eine sehr hohe Spitzenhelligkeit, mit der die meisten OLED-TVs nicht mithalten können. Das ist unter anderem wichtig für die Darstellung von HDR-Inhalten. Beim TCL C839 handelt es sich also insgesamt um einen Fernseher der Oberklasse, während sich der C739 eher in der Mittelklasse einordnet.

Gaming: Beim Gaming gibt es keine großen Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Beide unterstützen bis zu 144 Hz nativ und verfügen über HDMI 2.1, das mit der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung ermöglicht. Das gilt aber nur für Größen ab 55 Zoll, die kleineren Versionen haben nur ein 60-Hz-Display. Der Input Lag soll laut TCL bei 120 Hz im Gaming-Modus nur rund 6 ms betragen, bei 60 Hz wurden in unabhängigen Tests 16 bis 17 ms gemessen. Das sind sehr gute Werte fürs Gaming.