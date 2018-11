Gears of War - Neuer Drehbuchautor soll Spiele-Verfilmung voran bringen

Während schon seit Jahren eine Spiele-Verfilmung des populären Third-Person-Shooters Gears of War geplant ist, kommt die Produktion von Universal und Microsoft bislang noch nicht richtig voran. Zuletzt sollte Shane Salerno (Armageddon, Shaft) ein passendes Drehbuch zum gleichnamigen Actionfilm verfassen.

Das war vor einem Jahr, jedoch scheint man wohl mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden zu sein. Denn nun holt das Filmstudio den neuen Drehbuchautor F. Scott Frazier an Bord, der eine neue Vorlage für die Spiele-Verfilmung schreiben soll. Zuletzt zeigte sich der Autor für das Skript zum Actionfilm xXx: Die Rückkehr des Xander Cage (2017) mit Vin Diesel verantwortlich.

Kinofilm mit eigener Geschichte geplant

Gears of War-Mitschöpfer Rod Fergusson hat inzwischen (via Twitter) die Neubesetzung des Drehbuchautors bestätigt. Dabei hält er anscheinend weiterhin an der Idee fest, dass die Kinoverfilmung zwar auf den Spielen basiert, dennoch neue Wege in einer fremden Welt beschreiten soll.

So soll der Film seine eigene Story erhalten. Ob dennoch bekannte Elemente aus den Spielen Einzug in den Film erhalten, wird sich zeigen.

Besetzung: Dave Bautista würde gerne mitspielen

Bislang ist weder ein Regisseur noch eine Besetzung des Actionfilms bekannt. Doch einen prominenten Bewerber für eine Hauptrolle gibt es bereits.

Actionstar Dave Bautista würde nämlich gerne Marcus Fenix aus den Spielen im Kinofilm darstellen. In einem Interview sprach er sich zuletzt für die Besetzung aus, da er selbst ein großer Fan der Spielereihe sei. Ob die Macher seinen Wunsch erhören werden, wird sich zeigen.

"I've been pursuing Gears of War for YEARS now... Marcus Fenix is absolutely a dream role." pic.twitter.com/p9iSLA9TcD — GameSpot (@GameSpot) June 5, 2018

Die Spielreihe geht mit Gears of War 5 weiter

Zuletzt ist im Jahr 2016 das Spiel Gears of War 4 für Xbox One und den PC erschienen. Inzwischen ist für nächstes Jahr Gears of War 5 angekündigt. Darin steht die Story von Corporal Kait Diaz, die erstmals in Gears of War 4 auftrat.