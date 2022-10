6 Horrorspiele wie Phasmophobia: Diese Alternativen schicken euch auf Geisterjagd

Zu Halloween wollt ihr euch mit ruhelosen Seelen und unheimlichen Präsenzen anlegen? Dann haben wir hier genau die richtigen Spieletipps für euch.

Vorbild Phasmophobia: Das Koop-Spiel, das euch zu Geisterjäger*innen macht, war auf Steam und Twitch ein großer Erfolg, hat es aber bisher leider nicht auf die Konsole geschafft. In diesem Titel rüstet ihr euch im Team mit Equipment wie dem EMF-Messgerät, zur Bestimmung von Magnetfeldern; dann geht es gemeinsam, und wahlweise in VR, auf die Pirsch - und das kann ganz schön gruselig werden.

So haben wir die Alternativen ausgewählt

Wir wollen euch in dieser Liste nicht nur Spiele empfehlen, die das Erfolgskonzept von Phasmophobia ganz einfach kopieren, sondern unterschiedliche Titel vorstellen, in denen ihr übernatürliche Präsenzen aufspürt.

Weil wir euch möglichst viel Abwechslung bieten wollen, sind darunter auch Singleplayer-Spiele und Titel mit unheimlichen Geister-Vibes, in denen ihr den Gespenstern nicht unbedingt wie in Phasmophobia nachjagt. Wir erklären euch bei jedem Titel, was er mit dem Horrorhit gemeinsam hat und was ihn davon abhebt.

Chasing Static

Plattform: PC

PC Könnte was für euch sein, falls ihr ein kurzes Singleplayer-Horror-Adventure sucht, bei dem ihr Anomalien nachjagt - ganz besonders, falls ihr Fans der PS1-Ära seid.

Chasing Static unterscheidet sich auf den ersten Blick stark von Phasmophobia: Es handelt sich nämlich um ein reines Singleplayer-Spiel, das in erster Linie ein Adventure im Retro-Stil ist. Trotzdem bringt der Titel definitiv unheimliche Geisterjagd-Vibes mit, denn ihr nutzt ein Gerät, das Audiofrequenzen misst, um Anomalien zu verfolgen.

Ihr schlüpft dafür in die Rolle von Protagonist Chris, der im nächtlichen Wales unterwegs ist und einen Zwischenstopp an einer Raststätte einlegt. Dort wird er bei einem schockierenden Zwischenfall ohnmächtig und findet sich danach in einer verlassenen Ruine wieder. Als er versucht herausfzufinden, was geschehen ist, stößt er auf eine mysteriöse Forschungsanlage und ein Dorf mit düsterer Geschichte.

Chasing Static ist bis zum 1. November auf Steam auf 6,24 Euro reduziert. Der Titel beschäftigt euch aber auch nur zwei, bis maximal drei Stunden. Mit der Demo könnt ihr kostenlos testen, ob der Retro-Horror euch zusagt.

Ghost Exile

Plattform: PC

PC Könnte was für euch sein, falls ihr eine Phasmophobia-Alternative sucht, die dem Vorbild sehr stark ähnelt.

Ihr liebt Phasmophobia, habt das Spiel aber einfach schon so viel gezockt, dass der Gruselfaktor nicht mehr richtig kickt und sucht nun eine möglichst ähnliche Alternative? Dann dürfte Ghost Exile spannend für euch sein. Der Titel ähnelt dem Vorbild sehr stark: Allein oder mit bis zu drei Freund*innen untersucht ihr die paranormalen Ereignisse in geisterverseuchten Häusern, wo ihr unter anderem herausfinden müsst, um welchen Geistertyp es sich handelt.

Allerdings bringt das Spiel einige coole eigene Features mit. Eine wichtige Mechanik besteht beispielsweise darin, unter den ehemaligen Habseligkeiten des Geists, seinen einzigartigen Gegenstand zu finden und zu verbrennen, was dafür sorgt, dass die Spukgestalt nicht so viele Portale öffnen kann.

Ghost Exile befindet sich aktuell auf Steam im Early-Access und ist bis zum 1. November auf 6,24 Euro reduziert.

Midnight Ghost Hunt

Plattform: PC

PC Könnte was für euch sein, falls ihr selbst in die Rollen von Geistern schlüpfen - oder Gespenster jagen möchtet, die von anderen Spielenden gesteuert werden.

Beim Titel dieses Spiels, Midnight Ghost Hunt, könnte man zwar meinen, dass es sich um ein weiteres Spiel handelt, das das Phasmophobia-Konzept ziemlich genau kopiert, aber tatasächlich steckt dahinter ein anderes Spielprinzip. Es handelt sich nämlich um ein 4v4-Versteckspiel, bei dem ein Team aus Geistern gegen ein Team von Geisterjäger*innen antritt.

Während die rastlosen Seelen sich als Möbelstück oder Statue tarnen und übernatürliche Fähigkeiten nutzen, begibt sich das menschliche Team mit Spezialequipment auf die Pirsch. Der Clou bei diesem Titel ist, dass mit den Gespenstern zur Geisterstunde nicht mehr zu spaßen ist, denn zu diesem Zeitpunkt werden sie superstark und das Katz- und Mausspiel dreht sich um. Midnight Ghost Hunt ist eher lustig und chaotisch als gruselig.

Das Spiel ist aktuell auf Steam im Early-Access und noch bis zum 1. November auf 9,99 Euro reduziert.

Inside the Backrooms

Plattform: PC

PC Könnte was für euch sein, falls ihr versuchen möchtet, Geistern allein oder im Koop und wahlweise mit VR, zu entkommen.

Inside the Backrooms basiert auf der urbanenen Legende über die "Backrooms": ein gleichförmiges Labyrinth aus niemals enden wollenden, beklemmenden Innenräumen. Im Spiel landet ihr allein oder mit bis zu drei Freund*innen in einem von der Creepypasta inspirierten Level und müsst versuchen, zu entkommen.

Dabei stoßt ihr auf Rätsel, die ihr lösen müsst, um weiterzukommen, nützliche Gegenstände und gefährliche Entitäten. Diese müsst ihr zunächst identifizieren, damit ihr sie erfolgreich meiden könnt.

Das Spiel ist aktuell auf Steam im Early-Access und enthält vier Levels. Es ist bis zum 1. November auf 3,59 Euro reduziert, kostet aber auch regulär nur 3,99 Euro. Es unterstützt außerdem die Oculus Rift.

Madison

Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Könnte was für euch sein, falls ihr auf ein Singleplayer-Spiel mit dichter Geisterhaus-Atmosphäre Lust habt.

Bei der Auswahl von Madison für diese Liste haben wir uns wieder etwas mehr Freiheiten genommen, denn mit Phasmophobia hat das Spiel lediglich gemeinsam, dass es eine starke Gruselstimmung in einem heimgesuchten Haus mitbringt. Wir wollten euch das Spiel aber trotzdem empfehlen, da es uns mit seinen unheimlichen Vibes überzeugt hat und vor gerade mal gut drei Monaten erschienen ist.

Beim Erkunden dieses Spukhauses steht uns eine Kamera zur Verfügung, mit der wir allerdings keine Geister jagen, sondern versteckte Objekte sichtbar machen und in einem Abschnitt sogar durch die Zeit reisen können.

Was die Spielmechaniken angeht, so ist Madison ein klassisches Singleplayer-Adventure, bei dem ihr hauptsächlich Rätsel lösen und dabei euer Inventar managen müsst und es ab und an mit Präsenzen zu tun bekommt, die euch nichts Gutes wollen.

Madison ist auf Steam bis zum 1. November auf 27,99 Euro reduziert, im PlayStation Store zahlt ihr bis zum 3. November sogar nur 24,99 (und mit Plus 22,74 Euro). Nur im Xbox Store zahlt ihr die üblichen 35,99 Euro.

Falls ihr auf diese Art von Spiel Lust habt, können wir euch zudem auch Visage empfehlen. In den verschiedenen Kapiteln dieses Horrorhaus-Spiels trefft ihr auf unterschiedliche rastlose Seelen wie ein Geistermädchen mit fehlendem Unterkiefer und müsst ebenfalls in einer Passage Verstecktes mit einer Kamera aufdecken.

Forewarned

Plattform: PC

PC Könnte was für euch sein, falls ihr Ägypten-Fans seid und euch allein oder im Koop, und wahlweise mit VR, zu einer heimgesuchten Ausgrabung wagen wollt.

Forewarned ist ein Multiplayer-Horrorspiel, das mit seinem coolen Setting heraussticht. Das heißt, ihr könnt euch auch alleine als Archäolog*in auf Ausgrabungsreise begeben, mit bis zu vier Leuten in einem Forschungsteam macht es aber noch mehr Spaß.

In der Story geht es um einen alten Mythos, der euch nach Ägypten lockt, wo ihr in Ruinen nach einem Relikt sucht. Die Mejai, rachsüchtige Geister von Kriegern, die vor langer Zeit dort eingesperrt wurden, haben dagegen allerdings etwas einzuwenden. Darum müsst ihr diese rastlosen Seelen, während ihr auf Beutesuche seid, identifizieren, bevor sie ihre physische Form annehmen können. Sonst endet die Schatzsuche für euch böse.

Auf Steam ist Forewarned aktuell im Early-Access. Bis zum 31. Oktober ist der Titel noch auf 8,09 Euro reduziert. Forewarned unterstützt verschiedene VR-Headsets.

Pac-Man 256

Plattformen: PC, Mobile, PS4, Xbox One

PC, Mobile, PS4, Xbox One Könnte was für euch sein, falls "keep it simple" euer Motto ist.

Wer ist der coolste Videospiel-Geisterjäger? Nein, nicht die Ghostbusters, sondern ganz einfach Pac-Man. Der Retro-Purist verzichtet nämlich auf jeden überflüssigen Schnickschnack wie aufwendige Grafik und ist dem Glitch immer einen Schritt voraus. Das heißt aber nicht, dass er keine "geistreichen" Tricks auf Lager hat. Sue, Funky und Spunky kann Pac-Man nämlich mit über 20 mächtigen Power-Ups wie Tornados und Laser austricksen. Ja, Laser!

Okay, ihr habt uns ertappt... Mit diesem Listen-Eintrag meinen wir's nicht ganz so ernst. Falls ihr jetzt aber trotzdem Lust auf Pac-Man 256 bekommen habt, könnt ihr euch das Spiel für maximal fünf Euro auf allen Plattformen schnappen.

Jetzt seid ihr gefragt: War etwas für euch dabei oder habt ihr selbst noch gute Tipps für eine unheimliche Geisterjagd-Erfahrung?