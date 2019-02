Schon seit Monaten warten Nintendo-Fans sehnsüchtig darauf, dass endlich die nächste Nintendo Direct angekündigt wird. Die letzte Ausgabe lief im September und aktuell gibt es noch immer keine offiziellen Angaben, wann Nintendo weitere Informationen zu kommenden Nintendo Switch-Titeln bekanntgeben wird. Einzig eine Indie Highlights-Veranstaltung gab es in den letzten Wochen zu verzeichnen.

Womöglich ändert sich das aber schon bald.

Wann soll die nächste Nintendo Direct kommen?

Aktuell kocht nämlich ein neues Gerücht hoch, dass die nächste Nintendo Direct quasi schon vor der Tür steht und am 13. Februar 2019 abgehalten wird. Genaue Uhrzeiten gibt es zwar nicht, aber laut ResetEra-Nutzer king zell bekommen wir nächste Woche Mittwoch endlich Updates zu den wichtigen Switch-Spielen des Jahres.

In einem Thread, der über die nächste Direct spekuliert hat, meldete sich king zell kurz zu Wort und verkündete, dass "13 eure Glückszahl sein wird". Das bezog sich auf Spekulationen, dass Nintendo noch im Februar neue Enthüllungen plant.

Aber warum sollten wir diesem User irgendetwas glauben?

Gerüchte gibt es viele und gerade bei ResetEra oder Reddit tummeln sich viele Möchtegern-Leaker, die angeblich Insider-Informationen besitzen. Doch bei king zell verhält es sich etwas anders, denn in der Vergangenheit konnte der nämlich schon öfter mit richtigen Vorhersagen glänzen.

Verlässliche Gerüchte: So hat king zell schon vorab gewusst, dass The Worlds Ends with You: Final Remix angekündigt wird, hatte Details zum Reveal-Event von Pokémon: Let's Go parat. Außerdem wusste er auch schon vorher, dass auf der Nintendo Direct im letzten September das nächste Animal Crossing-Spiel enthüllt wird.

Was wird auf der Nintendo Direct enthüllt?

Auch zu ein paar inhaltlichen Details ließ sich king zell hinreißen. So soll "wahrscheinlich" enthüllt werden, dass die Metroid Prime Trilogy auf die Switch kommt. Weitere geplante Ankündigungen, die aber nicht zwangsläufig die Direct betreffen müssen, seien Super Mario Maker 2 und neue 2D-Ableger von The Legend of Zelda und Pokémon.

Ansonsten setze Nintendo weiterhin auf starken Third Party-Support. Vor allem die Unterstützung von japanischen Entwicklern soll verbessert werden.

Was erhofft ihr euch von der nächsten Nintendo Direct?