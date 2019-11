Gerücht: Diese PlayStation-Exklusivspielreihe kommt angeblich zurück

Mit God of War, Horizon: Zero Dawn und Days Gone konnte die PS4 einige starke Exklusivspiel-Releases verzeichnen, für nächstes Jahr steht zudem The Last of Us Part 2 in den Startlöchern. Und laut einem Branchen-Insider wird aktuell bereits am nächsten Teil einer weiteren Exklusivspielreihe gearbeitet. Allerdings einer, die schon etwas länger in der Versenkung verschwunden ist.

Die Rede ist von der Shooter-Serie Socom. Branchen-Insider Tidux will erfahren haben, dass Guerilla Games, die Macher von Horizon: Zero Dawn, an einem Multiplayer-Teil des taktisch angehauchten Shooters arbeiten. Dabei würde es sich um ein kleineres Team innerhalb des Studios handeln, der weitaus größere Teil dürfte mit einem Nachfolger für Horizon: Zero Dawn beschäftigt sein.

Yeah, Guerrilla Games second team is supposed to be developing MP Socom game. #PS5 https://t.co/3rQPGtSCmc — Tidux (@Tidux) November 14, 2019

Bereits in der Vergangenheit hatte es mehrfach Gerüchte um ein mögliches Socom-Comeback gegeben, damals verschwanden diese Spekulationen allerdings recht schnell. Das erneute Hochkochen des Themas könnte ein Indiz dafür sein, dass an der Geschichte möglicherweise etwas dran sein könnte.

Und das würde viele Spieler glücklich machen: Socom hat immer noch eine große Fanbase, die sich ein Comeback der Serie sehnlich wünscht.

Fraglich ist allerdings, ob ein mögliches neue Socom noch auf der PS4 oder direkt auf der PS5 veröffentlicht werden würde. Auch ein Cross-Gen-Release für beide Konsolen wäre natürlich denkbar und für den Launch der PS5 Ende 2020 nahezu ideal. Diese Vermutungen sind natürlich reine Spekulation.

Was ist Socom eigentlich?

Socom gehört zu den Militär-Taktikshootern und wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt. In bislang jedem Socom-Teil übernehmt ihr die Rolle eine Mitglied der Spezialeinheit Navy Seals und erledigt überall auf der Welt verdeckte Operationen, in denen ihr unter anderem Terroristen ausschaltet.

Auf PS2, PSP und PS3 erschienen insgesamt 10 Teile, mit Socom: US Navy Seals im Jahr 2002 der erste und im Jahr 2011 mit Socom: Special Forces der bislang letzte Teil.