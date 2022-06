Gerücht: Sony arbeitet an einem PS5 Pro-Controller mit neuen Features

Sony arbeitet an einem neuen DualSense Controller für die PS5, das behauptet zumindest der bekannte Insider Tom Henderson in einem neuen Bericht. Der neue Pro-Controller soll demnach einige neue Features mit sich birngen und in den kommenden Wochen enthüllt werden.

PS5 Pro-Controller mit neuen Tasten

Laut Hendersons nicht näher genannten Quellen werkelt Sony demnach schon eine Weile an dem neuen "professionellen Controller", der in den kommenden Wochen von Sony selbst enthüllt werden soll und auf den Codenamen "Hunt" (englisch für Jagd) hört.

Der Controller soll demnach nicht nur optische Änderungen aufweisen, sondern auch einige neue Features bekommen. Dazu gehören demnach:

Abnehmbare Analog-Sticks : Unter den Analogsticks sollen sich Knöpfe befinden, mit denen diese abgenommen werden können.

: Unter den Analogsticks sollen sich Knöpfe befinden, mit denen diese abgenommen werden können. Trigger Stops: Das sind eine Art Sperren, mit denen sich die Trigger am Controller bereits mit weniger Druck auslösen lassen.

Das sind eine Art Sperren, mit denen sich die Trigger am Controller bereits mit weniger Druck auslösen lassen. Flappy Paddles: Diese flexiblen Rücktasten sind zusätzlich hinten am Controller angebracht und können ähnlich wie Pedale bedient werden. Viele Controller von Drittanbietern wie etwa NACON bieten diese zusätzlichen Buttons bereits.

Diese flexiblen Rücktasten sind zusätzlich hinten am Controller angebracht und können ähnlich wie Pedale bedient werden. Viele Controller von Drittanbietern wie etwa NACON bieten diese zusätzlichen Buttons bereits. Software-Verbesserungen

Wie Henderson ebenfalls angibt, soll es auch Fotos von dem Prototyp des Pro-Controllers geben, die er aber nicht zeigen darf, wir müssen uns hier also bis zu einer offiziellen Ankündigung gedulden. Auf den Fotos sollen demnach die zusätzlichen Features wie die Knöpfe für die abnehmbaren Analog-Sticks und abnehmbare Griffe, mit denen man den Controller halten kann, zu sehen sein.

Wie wahrscheinlich ist das? Da Sony die Controller noch nicht offiziell bestätigt hat, solltet ihr diese Info natürlich erst einmal mit Vorsicht genießen. Unwahrscheinlich sind die Pro-Controller aber nicht. Immerhin hat Sony schon in der Vergangenheit Aufsätze für den PS4-Controller rausgebracht, der etwa zusätzliche Rücktasten per Aufsatz hinzufügt.

Wann sollen die neuen Controller offiziell gezeigt werden? Laut Hendersons Quellen soll Sony noch Ende dieses Monats mehrere neue Hardware-Teile vorstellen, allerdings keine neue PS5-Konsole. Auch ob der Controller dabei ist, bleibt unklar, ist aber durchaus nicht unwahrscheinlich.

Was haltet ihr von dem Pro-Controller und welche Funktionen würdet ihr euch noch wünschen?