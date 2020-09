Gerücht: PS5 erscheint am 19. November, passend zur Wandhalterung

Während Microsoft sich mit seinen Next Gen-Konsolen nicht mehr ganz so bedeckt hält, gehen die Release-Gerüchte bei der PlayStation 5 munter weiter. Ein Reddit-User fand auf Amazon UK eine Wandhalterung für die kommende PS5, die am 19. November 2020 erscheint. Kommen wir damit des Rätsels Lösung ein Stück näher?

Amazon listet PS5-Zubehör für den 19. November

Nicht zum ersten Mal könnte Zubehör den (ungefähren) Launchtermin der PS5 andeuten. Dieses Mal geht es um eine Wandhalterung für Sonys Next Gen-Konsole, die auf Amazon UK aufgetaucht ist. Das Unternehmen Floating Grip, das verschiedene Konsolen-Halterungen vertreibt, bietet dort eine PS5-Wandhalterung an, die am 19. November erscheint.

Daraufhin entfachten auf Reddit Diskussionen darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass es sich dabei auch um das Releasedatum der PS5 handelt.

Was könnte die Wandhalterung für den PS5-Release bedeuten? Wie so häufig solle das Datum mit Vorsicht genossen werden. Ja, es könnte theoretisch auch der Launchtermin der PS5 sein, aber es könnte genauso gut sein, dass es sich nur um einen Platzhalter handelt oder das Zubehör einige Zeit vor dem Konsolenstart verkauft wird. Außerdem handelt es sich bei Floating Grip um einen Drittanbieter, auf deren Glaubwürdigkeit wir nicht unbedingt setzten sollten.

Interessant ist hierbei dennoch, dass der 19. November auch der Releasetermin von Cyberpunk 2077 ist. Also wer weiß, ob die PS5 nicht vielleicht doch zusammen mit dem heiß ersehnten Action-Rollenspiel von CD Projekt Red erscheint? Da die meisten Spekulationen aber wenig bringen und sogar Sony selbst Verwirrung stiftet, heißt es weiter darauf zu warten, dass die Bombe offiziell platzt.

Vielleicht hat das Rätselraten um Preis und Release auch bald ein Ende, wenn Sony uns womöglich auf einem PlayStation-Event mit neuen Infos erlöst? Die Überarbeitung der PlayStation-Website könnte zur Vorbereitung dienen:

Was glaubt ihr, was es mit dem Datum der Wandhalterung auf sich hat?