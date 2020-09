Falls ihr ein PSN-Profil habt, kann es gut sein, dass ihr am Wochenende eine offizielle Mail von Sony erhalten habt, die auf die PS5 eingeht. Mails dieser Art werden gerade weltweit verschickt und sind im Bezug auf den angegebenen Release-Zeitraum der PS5 alles andere als einheitlich. Je nach Nation erscheint die PlayStation 5 mal "Ende 2020", mal im "Herbst 2020" oder wie im Falle von Schweden sogar an Weihnachten.

Einen groben Überblick, welche Formulierungen zum PS5-Release gerade die Runde machen, haben die Kollegen von MeinMMO aufgelistet. Hier findet ihr die teils recht überraschenden Unterschiede:

auf Schwedisch heißt es "Weihnachten 2020"

in Belgien und Polen soll es sich um "Herbst 2020" drehen

die indische Seite spricht von "später 2020"

auf Portugiesisch und Französisch heißt es, die PS5 erscheine "bald"

in Deutschland und Österreich heißt es "Ende 2020"

Kommt die PS5 also vielleicht erst im Dezember? Vor allem die schwedische Aussage, die von Weihnachten spricht, lässt bei Fans die Stirnfalten runzeln. Bislang gilt die kollektive Annahme, dass die PS5 irgendwann im November aufschlagen wird, so würde sich das aber in den Dezember verschieben. Warum sonst sollte man explizit auf Weihnachten verweisen?

Allerdings müssen wir auch in Betracht ziehen, dass die unterschiedlichen Formulierungen nicht unbedingt auf den tatsächlichen Release eingehen, sondern nur die Verfügbarkeit einordnen sollen. Und da an Weihnachten nun einmal viele Geschenke gemacht werden, ist es durchaus eine wichtige Information, dass die PlayStation 5 eben auch pünktlich an Weihnachten gekauft werden kann. Der Release könnte dennoch in den Wochen davor liegen.

Kulturelle Unterschiede: Es ist schon verrückt, dass es zum Release der PS5 kaum handfeste Infos gibt und das wenige, das wir wissen, offenbar unterschiedliche Interpretationen zulässt. Schon länger gab es Unklarheit rund um die US-Formulierung "Holiday 2020", die sich auf die Zeit zwischen Thanksgiving und Weihnachten bezieht.

Da hierzulande aber bei "Feiertage 2020" alle sofort an Weihnachten denken, heißt es in Deutschland und Österreich ganz einfach Ende 2020 - was vermutlich noch die präziseste Angabe ist, die zum PS5-Launch gefunden werden kann. Hier kann im Grunde alles gemeint sein.

Wir haben übrigens mal ein paar Ideen gesammelt, wie Sony und Microsoft endlich die großen PS5- und Xbox Series X-Fragen klären könnten:

