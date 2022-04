PSVR 2-Release laut Gerücht auf 2023 verschoben und das sind die Gründe

Ende März hat Sony die finale Optik der PSVR 2 enthüllt und auch sonst wissen wir von den genauen Hardware-Specs, den Controllern über die ersten Spiele wie Horizon Call of the Mountain schon einiges über das neue VR-Headset für PS5. Ein großes Fragezeichen steht jedoch noch hinter dem Preis und dem Release.

Aus mehreren Quellen geht jetzt hervor, dass die Veröffentlichung wohl nicht wie vielerorts vermutet im vierten Quartal 2022 erfolgt, sondern ins kommende Jahr rutschen könnte.

Lieferengpässe Schuld an PSVR 2-Release 2023?

Woher stammt das Gerücht? Die Meldung stammt von Ross Young, der als Experte und CEO von DSCC in der Display-Branche arbeitet und sich jetzt zum aktuellen Stand von VR Display-Verschiffungen im Jahr 2022 und 2023 geäußert hat. Ross schreibt auf Twitter:

VR Display-Verschiffungen steigen in 2022 um über 50% auf über 15 Millionen, trotz Verschiebungen bei Apple und Sony ins Jahr 2023.

Spricht Ross in seinem Tweet von Verschiebungen, können die jedoch nur firmenintern gedacht sein. Trotz Spekulationen hat Sony bis heute noch keinen Release der PSVR 2 im aktuellen Jahr angekündigt. Allerdings könnte es noch einen weiteren Grund für einen Release 2023 geben.

Mangel an PS5: Wie der YouTube-Kanal PSVR Without Parole bereits Ende Februar berichtete, könnte die aktuell noch recht niedrige Umlaufzahl der PS5 (ca. 20 Millionen) aufgrund der weiterhin bestehenden Chipknappheit der Hauptgrund für Sony sein, den Release von Ende 2022 auf Anfang 2023 zu verschieben. Man wolle, so die Quelle, mit einer höheren Nutzerbasis starten, was nur mit einer gekauften PS5 für potentielle VR-Kunden überhaupt möglich ist.

Wie bei allen Gerüchten sollten wir die Informationen jedoch mit Vorsicht genießen.

Was meint ihr, wann erscheint die PSVR 2?