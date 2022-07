Glaciered verbindet Tauchgänge aus Abzu mit Action und das ist genau das, was ich brauche

Viele Adventure-Titel wie Journey oder Sable wollen uns entschleunigen und lassen uns in unserem eigenen Tempo unterschiedliche Welten erkunden. Auch Abzu ist ein Vertreter der Erkundungsspiele, allerdings in einer friedvollen Unterwasserwelt. Doch was alle Spiele gemeinsam haben: Sie langweilen mich zutode.

Wo sind die actiongeladenen Kämpfe? Welche Umstände machen diese Welten so einzigartig? Diese Aspekte werden für mich in vielen Erkundungsspielen nicht zufriedenstellend beantwortet. Doch ein Trailer von Glaciered hat ausgereicht, um mir all meine Sorgen zu nehmen. Die Welt erzeugt schon nach dem ersten Video solch einen starken Sog auf mich, dass ich mehr über die interessante Unterwasserwelt wissen will.

Jasmin Beverungen Jasmin war schon immer ein Fan von Titeln mit Endzeitstimmung. Das erste Mal hat sie es bemerkt, als sie The Legend of Zelda: Majora’s Mask entgegen vieler anderer Fan-Stimmen vor Ocarina of Time stellte.

Interessantes Endszenario gepaart mit Unterwasserkämpfen

Der Ankündigungstrailer von Glaciered zeigt, wie die Erde in einem alternativen Universum in 65 Millionen Jahren aussehen könnte. In dem Sci-Fi Action-Adventure wird die gesamte Welt von einem eisigen Meer bedeckt. Im Gewässer leben neu entwickelte Lebewesen, die sich an die raue Umgebung angepasst haben. Unter den Meeresbewohnern finden sich nicht nur Haie und Dinosauriern ähnelnde Tiere, sondern auch die Tuai - einen davon spielen wir in Glaciered selbst.

Bei den Tuai handelt es sich um weiterentwickelte Vögel, die sich blitzschnell im Meer fortbewegen und das Wasser in ihrer Umgebung verdampfen können. Mit rasiermesserscharfen Kristallen können sie sich sowohl im Nah- als auch im Fernkampf gegen feindliche Meeresbewohner zur Wehr setzen.

Genau diese düstere Endzeitstimmung und die neuartigen Lebewesen machen für mich den Reiz an Glaciered aus. Ich möchte gerne mehr über die postapokalyptische Meereswelt erfahren und gegen die darin lebenden Meeresbewohner kämpfen. Leider gibt es noch kein finales Erscheinungsdatum für Glaciered.

Was haltet ihr vom ersten Trailer zu Glaciered?