Pokémon TCG-Glückspilz staunt nicht schlecht, als er im 50 Cent-Stapel eines Kartenshops zwei seltene Karten entdeckt - dabei sind sie bis zu 2400 Euro wert

Diese Latias-Karte mag etwas unscheinbar aussehen, kann aber ordentlich was wert sein. (Bild: Reddit/user/rslashAARGH)

Die meisten Glücksfunde macht man als Sammler oder Sammlerin von Pokémon TCG-Karten wohl bei Anlaufstellen, die sich nicht so gut mit dem Hobby auskennen – etwa bei Garagenverkäufen.



In einem Kartenladen würden wir zumindest davon ausgehen, dass die Mitarbeitenden gut über den Wert einzelner Karten Bescheid wissen. Wie dieser Fund zeigt, gibt es aber mit etwas Glück doch das ein oder andere absurde Schnäppchen.

Latias und Elevoltek für gerade mal je 50 Cent

Wie Reddit-User "rslashAARGH" im TCG-Subreddit berichtet, hatte er einfach mal auf gut Glück in einem Karten-Geschäft vorbeigeschaut, in dem er zuvor noch nie war. Eigentlich wollte er dabei nur durch das Sortiment an wertlosen Karten blättern, um eine seiner Sammlungen zu vervollständigen, als der Besitzer ihm einen Stapel Hefter in die Hand drückte.

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Wie der Besitzer erklärte, habe der Laden diese Karten erst vor Kurzem bekommen und die Hefter wurden wohl noch nicht von vielen Leuten durchgeblättert. Perfekt also, wenn man nach einzelnen fehlenden Karten sucht.

Der TCG-Fan dürfte allerdings nicht damit gerechnet haben, in diesen "Ramschheftern" dann zwei wahre Schätze zu finden: Holo-Karten von Latias und Elevoltek. Ein Blick auf Price-Charting verrät, dass erstere bis zu 2419 US-Dollar (knapp 2091 Euro) und letztere bis 407 US-Dollar (352 Euro) wert sind.

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Diese Preise gelten natürlich nur für offiziell bewertete Karten in perfektem PSA 10-Zustand, darunter sinkt der Preis schnell ab. Die Latias-Karte dürfte dieses Grading beispielsweise definitiv nicht erreichen, da in der linken oberen Ecke ein minimaler Knick zu sehen ist.

Die Elevoltek-Karte hat dagegen sogenanntes Holo-Bleed, wobei der Holo-Effekt sich nicht nur auf das Motiv beschränkt, sondern die komplette Karte umfasst – das ist zwar technisch gesehen ein Fabrikationsfehler, ist aber bei manchen Sammler*innen beliebt.

So oder so ist es aber ein ziemlich cooler Fund, zumal der Fan für jede der Karten am Ende nur 50 Cent bezahlt hat. Dass das ein absurdes Schnäppchen ist, ist auch dem Besitzer des Ladens aufgefallen.

Der fragte "rslashAARGH" nämlich direkt, ob er ein Foto der beiden Karten machen dürfe, um damit seine Mitarbeitenden zu beschämen, die anscheinend für die falsche Einordnung der Karten verantwortlich waren. Trotzdem hielt er sich am Ende an den Verkaufspreis – und hat damit wohl einen treuen neuen Kunden gewonnen.

Blättert ihr auch gerne mal durch große "Bulk"-Kartensammlungen und habt ihr dort schon einmal etwas Wertvolles gefunden?