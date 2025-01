Glückspilz findet alten Game Boy Advance beim Umgraben des Gartens und ein Zelda-Spiel ist auch noch dabei

Wie lange dieser Game Boy wohl unter der Erde verbracht hat? (Bild: Reddit / @pull_the_curtains)

Die meisten von uns dürften das kennen: Als Kinder hatten wir ein geliebtes Spielzeug, das wir unweigerlich irgendwo verloren haben. Oftmals sind die Sachen dann an unwahrscheinlichen Orten wieder aufgetaucht. Im Falle dieses Game Boys können wir aber nur rätseln, wie er in sein Versteck gekommen ist – anscheinend war er nämlich im Garten begraben.

Game Boy wird aus dem Grab gehoben

Das Bild mit dem vollkommen verdreckten Game Boy hat Redit-User pull_the_curtains gepostet. Dabei handelt es sich aber anscheinend nicht um seinen oder ihren eigenen Fund, sondern den eines Freundes.

Im Post verrät der User nur, dass die befreundete Person den Handheld letztes Jahr im Sommer beim Umgraben des Gartens entdeckt habe. Zu sehen sind hier ein hellblauer Game Boy Advance SP und ein Spielemodul, auf dem sich sowohl The Legend of Zelda: A Link to the Past, als auch der Mehrspieler-Titel Four Swords befinden.

Leider verrät der User keine weiteren Details, wir wissen also nicht, ob der Game Boy sich noch einschalten lässt und womöglich sogar noch ohne Einschränkungen funktioniert.

Daneben lässt sich natürlich auch nicht nachweisen, ob und wie lange der Handheld tatsächlich im Garten begraben war – der Schmutz und die Kondensation hinter dem Bildschirmpanel deuten aber darauf hin, dass er wirklich für einige Zeit unter der Erde gelegen haben könnte.

Wie der Game Boy dorthin gelangt sein könnte? Auch dieses Rätsel lässt der Redditor leider offen. Die Community teilt aber zumindest ein paar witzige Ideen in den Kommentaren.

User virtualracer scherzt etwa: "Da hat jemand versucht, einen Game Boy Micro wachsen zu lassen." Ein weiterer User antwortet darauf: "Oder jemand hat richtig fiese Eltern. Oder ein paar Kids haben ihn für zukünftige Kids begraben."

Der Game Boy Micro war damals der Nachfolger des Advance und kam in etwa zeitgleich mit dem verbesserten Advance-Modell AGS-101 raus, das einen von hinten beleuchteten Screen bot. Die Färbung lässt vermuten, dass es sich bei diesem Game Boy tatsächlich um das AGS-101-Modell handeln könnte.

Neben allerhand Scherzen finden sich in den Kommentaren aber auch viele Stimmen, die empfehlen, den Game Boy zu säubern. Viele hoffen hier, dass sich der Handheld womöglich doch noch wieder zum Laufen bringen lässt. Sollte das wirklich möglich sein, würde das den Fund natürlich noch einmal deutlich cooler für den neuen Besitzer machen.

Was würdet ihr mit diesem Game Boy Advance SP machen, wenn ihr ihn in diesem Zustand finden würdet?