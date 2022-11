God of War Ragnarök Launch Edition: Wer jetzt vorbestellt, bekommt kostenlose Extras

God of War Ragnarök ist definitiv eines der am meisten erwarteten Spiele, die noch 2022 erscheinen – und das sogar sehr bald. Schon am 09. November geht die Geschichte von Kratos und Atreus weiter, oder kommt sie vielleicht schon zum Ende?

Wenn ihr es kaum abwarten könnt, das Spiel in den Händen zu halten, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, es bei MediaMarkt vorzubestellen und euch exklusive Bonusinhalte zu sichern. Die God of War Ragnarök Launch Edition kostet für die PS5 69,99€ und für die PS4 64,99€.

Kehrt zurück in den eisigen Norden

Nicht nur das Setting unterscheidet sich stark zum sonnigen Griechenland, auch das Gameplay der inzwischen 17 Jahre alten Spielereihe hat sich deutlich verändert. Mit God of War (2018) entfernte sich die Serie vom Hack-and-Slay-Genre und nahm stattdessen einige typische RPG-Merkmale an, insbesondere ein größerer Fokus auf Story und Charaktere. So geht es zum Beispiel sowohl um die mysteriöse Herkunft von Kratos Sohn Atreus, als auch um die typischen Kämpfe gegen Götter wie Thor.

0:30 God of War Ragnarök - Launch-Trailer stimmt auf das brachiale Action-Fest ein

Auch das Kampfsystem hat sich verändert, denn statt euch durch gigantische Gegnermassen zu metzeln, müsst ihr jetzt Können und Strategie im Third-Person-Modus beweisen. Wie genau ihr das tut, ist ganz euch überlassen, egal ob Magie oder Nahkampf. Neue Waffen und Fähigkeiten gibt es natürlich ebenfalls, wenn ihr gerade erst den Vorgänger gespielt habt, wird euch also nicht langweilig.

Das erwartet euch in der Launch Edition

Die God of War Ragnarök Launch Edition ist für die PS4 und PS5 verfügbar und exklusiv bei MediaMarkt zu haben – die PS4-version beinhaltet übrigens wieder ein Upgrade für die PS5. Wenn ihr das Spiel spätestens am 08. November (also vor dem Launch) vorbestellt, erhaltet ihr außerdem die „Schneewehe-Rüstung“ für Kratos und den „Schneewehe-Waffenrock“ für Atreus als Downloadinhalt.