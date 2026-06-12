Noch dieses Jahr stampft Godzilla als LEGO-Set in eure Wohnung und wird wohl das größte Ideas-Set aller Zeiten

So sieht der Fan-Entwurf des LEGO-Godzillas aus, es ist aber nicht das finale Design.

Godzilla- und LEGO-Fans können sich freuen: Noch dieses Jahr erscheint laut Gerüchten das bisher größte LEGO Ideas-Set, das euch die gigantische Monster-Echse fürs Wohnzimmer bringt. Womöglich kennen wir jetzt sogar schon den genauen Veröffentlichungs-Termin und die Anzahl der Teile.

Godzilla-LEGO Ideas-Set soll das größte bisher werden

Beim LEGO Ideas-Programm können die besten Baumeister ihre MOCs (My Own Creation) einreichen und über sie abstimmen lassen – wenn sie gut genug sind. Wenn ein Bauwerk gewinnt, wird es von LEGO tatsächlich als offizielles Set veröffentlicht. Genau das passiert jetzt mit dem Godzilla von MattE720.

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Dass dieses MOC zu einem offiziellen Set wird, steht schon eine ganze Weile fest. Es wurde Ende Dezember 2023 eingereicht und hat über 10.000 Supporter vereinen können. Nur die Details waren bisher unklar. Aber laut den neuesten Gerüchten aus der LEGO-Welt hat das Warten schon bald ein Ende.

Auf Reddit schreibt ein LEGO-Fan unter Berufung auf ac_bricks_03 und tandnbricks, dass die Details offenbar allesamt geleakt sind. Es gibt zwar noch keine Bilder vom finalen Endprodukt (alle Bilder stammen von dem eingereichten Fan-MOC), aber dafür eben die folgenden (möglichen) Infos:

Das Godzilla-LEGO Ideas-Set hat die Nummer 21375.

Es soll am 27. November 2026 erscheinen, also zu Black Friday.

Das Set besteht wohl aus ungefähr 5360 Einzelteilen.

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Damit wäre es das bisher größte LEGO Ideas-Set überhaupt und nochmal größer als das bisher umfangreichste, der LEGO Ideas Flussraddampfer (21356). Und Godzilla wäre ordentlich gewachsen: Der ursprünglich eingereichte Entwurf bestand nur aus 2.500 bis 3.000 Bausteinchen.

Aber das war noch nicht alles: Angeblich soll auch noch ein Fußabdruck von Godzilla als GWP (Gift With Purchase, also eine Bonus-Dreingabe) mit an den Start gehen. Wer das gigantische Godzilla-Set also am Black Friday kauft, soll automatisch auch den Fußabdruck als Gratisbeigabe erhalten (via: Brick Tap). Zusätzlich könnte es auch noch eine bedruckte Mothra-Fliese geben.

Die Reaktionen fallen in etwa so aus, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellt: Die meisten freuen sich extrem auf einen riesigen LEGO-Godzilla, fürchten aber, dass er extrem teuer werden könnte. Immerhin haben wir ja noch ein paar Monate Zeit, um zu sparen. Außerdem machen sich einige Fans auch Gedanken über die Größenverhältnisse und ob dieser Godzilla gut zu den Minifiguren passt.

Wie findet ihr die Gerüchte? Würdet ihr euch das Godzilla-Set holen?