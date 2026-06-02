Läuft gerade Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection
Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection

0 Aufrufe

Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection

02.06.2026 | 16:00 Uhr

Lego hat alle Informationen zu den neuen Pokémon-Sets mit Smart Brick veröffentlicht und im Video könnt ihr alle Modelle einmal der Reihe nach sehen. Mehr Infos gibt es natürlich bei uns auf der Seite.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung 30 Jahre, die nur aus Holo-Karten besteht Video starten   1:40

vor 23 Stunden

Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung "30 Jahre", die nur aus Holo-Karten besteht
In Moonrise Fall erkundet ihr einen düsteren Wald und fotografiert übernatürliche Wesen Video starten   2:35

31.05.2019

In Moonrise Fall erkundet ihr einen düsteren Wald und fotografiert übernatürliche Wesen
Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor Video starten   3:56

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor
BeamNG.drive erscheint noch 2026 für PS5 Video starten   1:01

vor 4 Tagen

BeamNG.drive erscheint noch 2026 für PS5
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.648 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform! Video starten   3   17:31

vor einer Woche

Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!
Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen Video starten   32:11

vor 7 Stunden

Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen
Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor Video starten   3:56

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
BeamNG.drive erscheint noch 2026 für PS5 Video starten   1:01

vor 4 Tagen

BeamNG.drive erscheint noch 2026 für PS5
Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung 30 Jahre, die nur aus Holo-Karten besteht Video starten   1:40

vor 23 Stunden

Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung "30 Jahre", die nur aus Holo-Karten besteht
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection Video starten   0:19

vor 33 Minuten

Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection
Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen Video starten   32:11

vor 7 Stunden

Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen
Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung 30 Jahre, die nur aus Holo-Karten besteht Video starten   1:40

vor 23 Stunden

Pokémon TCG enthüllt neue Erweiterung "30 Jahre", die nur aus Holo-Karten besteht
Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor Video starten   3:56

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Hercules-Update stellt den Helden und die Neuerungen des Patches vor
Braucht Witcher Geralt zum Überleben? Video starten   1:09:45

vor 2 Tagen

Braucht Witcher Geralt zum Überleben?
Lizenz zum Hype: Ist das James-Bond-Spiel wirklich so gut? Video starten   2     1:08:30

vor 3 Tagen

Lizenz zum Hype: Ist das James-Bond-Spiel wirklich so gut?
Eins der schönsten Cozy Games bekommt einen Nachfolger – und diesmal geht es in die Wildnis Video starten   0:43

vor 3 Tagen

Eins der schönsten Cozy Games bekommt einen Nachfolger – und diesmal geht es in die Wildnis
BeamNG.drive erscheint noch 2026 für PS5 Video starten   1:01

vor 4 Tagen

BeamNG.drive erscheint noch 2026 für PS5
Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt erste Szenen aus der Kampagne im Reveal Trailer Video starten   2:49

vor 4 Tagen

Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt erste Szenen aus der Kampagne im Reveal Trailer
Sehr positiv auf Steam - stößt Paralives jetzt Die Sims vom Thron? Video starten   17:39

vor 5 Tagen

"Sehr positiv" auf Steam - stößt Paralives jetzt Die Sims vom Thron?
Planet Zoo 2 erfüllt euch zwei sehnlichst gewünschte Features und hat fixen Release Video starten   1:28

vor 5 Tagen

Planet Zoo 2 erfüllt euch zwei sehnlichst gewünschte Features und hat fixen Release
Witcher 3: Songs of the Past - Das müsst ihr wissen! Video starten   1   26:56

vor 5 Tagen

Witcher 3: Songs of the Past - Das müsst ihr wissen!
mehr anzeigen