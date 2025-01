Netflix hat sich eine neue Live-Adaption einer beliebten Anime-Serie gesichert und sie erscheint schon nächsten Monat beim Streaming-Anbieter

Golden Kamuy läuft schon bald auf Netflix. (Quelle: Netflix)

Live-Action-Adaptionen von Anime-Serien haben auch 2025 keinen leichten Stand. Auch wenn Netflix mit One Piece gezeigt hat, dass es durchaus möglich ist, nah an der Vorlage zu bleiben und trotzdem gute Unterhaltung zu bieten, handelt es sich dabei noch immer um eine Ausnahme.

Im Februar startet mit Golden Kamuy: The Hunt of Prisoners in Hokkaido eine neue Serie, die ebenfalls einen beliebten Anime mit Schauspieler*innen adaptiert.

Golden Kamuy-Serie setzt den Film fort

2024 erschien ein Golden Kamuy-Film, der den Stoff der Anime-Vorlage bereits als Live-Action-Adaption aufgriff. Die Regie führte Shigeaki Kubo, Anna Yamada als Asirpa und Kento Yamazaki als Saichi spielen die Hauptrollen.

Der Film erzählt in seinen knapp eineinhalb Stunden aber nicht die gesamte Geschichte. Hier kommt die neue Live-Action-Serie ins Spiel. Die im Oktober 2024 bereits in Japan veröffentlichte Serie Golden Kamuy: The Hunt of Prisoners in Hokkaido setzt die Geschehnisse nämlich mit derselben Besetzung fort.

Wann und wo läuft die Serie? Netflix fügt die Show am 6. Februar zum Katalog hinzu. Den Film könnt ihr dort schon jetzt ansehen.

So kommen Film und Serie an: Ganz so gut wie One Piece ist die Adaption wohl nicht. Auf IMDb steht der Film nach über 2.000 Bewertungen derzeit bei 6,3 von 10 Sternen. Die Serie kommt aktuell mit 7,1 von 10 Sternen besser weg, hier gibt es aber erst 23 Bewertungen. Zum Vergleich: Die Live-Action-Serie zu One Piece ist mit 8,3 von 10 Sternen gelistet.

Das ist Golden Kamuy

Darum geht's: Die Geschichte von Golden Kamuy wurde von 2014 bis 2022 im gleichnamigen Manga von Satoru Noda erzählt und ab 2018 als Anime-Serie adaptiert. Darin geht es um den Kriegsveteranen Saichi Sugimoto und die junge Ainu Asirpa, die zusammen einen legendären Goldschatz suchen.

Golden Kamuy spielt auf Hokkaido, der nördlichsten der großen japanischen Inseln. Visuell und inhaltlich ist die Serie daher von der rauen Winterlandschaft geprägt.

