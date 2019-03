Seit ein paar Wochen wächst Hype um die große Gaming-Enthüllung des Tech-Riesen Google immer weiter an. Nach den Einladungen zu einem Event im Vorfeld der GDC (Game Developers Conference), folgten ein vielsprechender Teaser und die Ankündigungen von Entwickler-Größen wie Uncharted-Erfinderin Amy Hennig sowie Studios wie Ubisoft und Crystal Dynamics.

Dass dann auch noch die ehemalige Assassin's Creed-Chefin Jade Raymond eine Vice President-Stelle bei Google antreten wird, rundet die Vorfreude dann endgültig ab. Am 19. März wird Google etwas ganz Großes zeigen - so viel scheint sicher zu sein. Und es sieht ganz danach aus, als bekommen wir eine neue Konsole.

Bisher wurde viel darüber spekuliert, was hinter der Gaming-Offensive von Google stecken könnte. Ist es ein Streaming-Dienst? Ist es eine Cloud-Technologie? Oder ist es sogar eine neue Hardware? Aktuell deutet vieles darauf, dass wir es mit letzterem zu tun bekommen. Das ominöse Google Yeti-Projekt könnte eine Videospielkonsole sein.

Die Grundlage für diese Vermutung ist der Name Rick Osterloh.

Falls ihr den Namen nicht kennen solltet, ist das nicht schlimm. Osterloh ist Senior Vice President of Hardware bei Google und der Mitarbeiter, der die kommende GDC-Enthüllung am heftigsten bewirbt:

We are going to talk about the future of gaming! You can watch it live on 3/19 at 10AM PDT ? https://t.co/L7tIKMW7HF