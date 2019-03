Googles Gaming-Offensive könnte riesig werden - Neuer Teaser & mehr

Google plant einen großen Vorstoß in den Gaming-Bereich. Bisher hat sich der Konzern vornehm zurückgehalten, wenn es um Videospiele ging, aber das ändert sich offenbar bald. Sehr bald: Es gibt einen neuen Teaser für die Präsentation auf der Game Developer's Conference (GDC) 2019. Außerdem übernimmt die ehemalige Assassin's Creed-Producerin und EA Motive-Chefin Jade Raymond eine Führungsposition.

Was genau Google da auf der GDC 2019 präsentiert, wissen wir natürlich immer noch nicht. Aber im neu veröffentlichten Teaser-Trailer sind offenbar bereits Spielszenen zu sehen, die allesamt eine Aura des Aufbruchs verströmen.

Was könnte Google planen? Das bereits vorgestellte und getestete Project Stream lässt euch Titel wie Assassin's Creed: Odyssey aus der Cloud auf alle möglichen Geräte streamen. Die "aggressive" Gaming-Offensive Googles soll aber insgesamt drei Elemente umfassen:

Alle Infos und Gerüchte dazu findet ihr hier:

Ein weiterer Hinweis darauf, dass Google nicht kleckert, sondern klotzt, ist die Einstellung von Jade Raymond. Die ehemalige Assassin's Creed-Producerin, Ubisoft-Managerin und EA Motive-Chefin hat jetzt bekannt gegeben, als Vizepräsidentin zum Google-Konzern dazu zu stoßen.

Welche Führungsposition sie genau bekleidet, lässt sie dabei allerdings offen. Sie sei allerdings lediglich eine von mehreren Vizepräsidentinnen. Der Tweet der Gaming-Veteranin klingt tatsächlich danach, als sei sie schon eine Weile bei Google und könne das jetzt endlich öffentlich machen.

I’m excited to finally be able to share that I have joined Google as VP!