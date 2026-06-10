Google Gemini ist down: Something went wrong, Fehlermeldung 1076, 1099 und mehr im Live-Ticker zur Störung

Gemini ist aktuell down, wir halten die Situation für euch im Blick.

Aktuell melden viele Probleme mit dem KI-Chatbot Google Gemini. Wir halten euch hier im Ticker auf dem Laufenden.

Google Gemini ist down: Alles zum Fehler 1076 und 1099

16:05 Uhr Die Probleme scheint es nicht nur in der App oder in der Web-Version sondern auch bei Gemini in Workspaces wie Google Docs, Google Sheets etc. zu geben. Hier funktioniert Gemini für uns aktuell aber zuverlässig und wir haben bisher noch keine Fehler bei mehreren Prompts entdeckt. Aber wie schon zuvor kann es sein, dass sich das Problem immer mal wieder auf die anderen Varianten von Gemini ausweitet. 15:49 Uhr Wir haben sehr schwankende Ergebnisse bei unseren Versuchen. Gerade eben konnten wir drei Prompts abschicken und jetzt ist der Fehler wieder zurück. Es bleibt dabei, dass wir uns wohl noch etwas gedulden müssen. 15:38 Uhr Der Fehler 1076 und 1099 schien zunächst nur in der App-Version aufzutauchen und ist mittlerweile auch ein stetiger Begleiter in der Web-Version. Hin und wieder scheint es zu funktionieren, aber wirklich zuverlässig könnt ihr aktuell mit Gemini nicht arbeiten. 15:30 Uhr Es gab vor wenigen Minuten noch einmal eine Aktualisierung auf der Status-Seite. Demnach wird es ein neues Update zum Problem gegen 17 Uhr deutscher Zeit geben. 15:23 Uhr Die Fehler scheinen nicht bei allen und auch nicht immer aufzutauchen. Immer wieder werden Prompts angenommen, aber bei anderen wird nach einer kurzen Ladezeit mit dem Fehler "Something Went Wrong (1076)" oder "Something Went Wrong (1099)" abgebrochen. 15:20 Uhr Seit gut zwei Stunden ist Gemini begrenzt oder für viele auch gar nicht verfügbar. Wir haben es ausprobiert und es betrifft auch Deutschland. Es gibt endlich eine Meldung von Google, dass das Team die Probleme untersucht. (via Google Status Dashboard)

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Autoplay

Was ist bisher passiert? Ungefähr gegen 12-13 Uhr am 10. Juni 2026 ist eine Störung bei Gemini aufgetreten. Nachdem ihr im Chatbot in der App einen Prompt eingegeben und abgeschickt habt, wurde dieser nach einem kurzen Ladevorgang mit dem Fehler "Something went wrong 1076" oder "Something wen wrong 1099" abgebrochen.

Mittlerweile hat sich das Problem auf die Web-Version von Gemini ausgebreitet. Aktuellen Infos nach ist Google derzeit dran, das Problem zu identifizieren und zu beseitigen. Gegen 17 Uhr deutscher Zeit soll es neue Infos geben.