Gothic 1 Remake: Vier Tage nach Release schon günstig im Top-Angebot!

Kurz nach Release ist der Preis des Gothic Remakes bereits deutlich reduziert, zumindest in der PS5 Version.

Erst am letzten Freitag ist es erschienen, jetzt könnt ihr es euch bereits günstiger sichern: Bei Amazon gibt es gerade das Gothic 1 Remake im Sonderangebot: Auf die PS5-Version, die aktuell der Bestseller Nr. 1 unter den PS5-Spielen bei Amazon ist, gibt es dort jetzt schon 22 Prozent Rabatt. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler allerdings nicht, also könnte sich der Preis jederzeit wieder ändern:

Übrigens habt ihr nur noch bis zum 10. Juni, also bis morgen, die Chance, euch durch die Angebote der Days of Play auch noch viele weitere große PS5-Spiele günstig im Angebot zu sichern, darunter First-Party-Hits wie Ghost of Yotei und Horizon Forbidden West. Hier findet ihr den Überblick:

Wie gut ist das Gothic 1 Remake?

Die Welt des Gothic Remakes ist heute noch so atmosphärisch wie früher.

Um es kurz zu machen: Das Gothic 1 Remake ist gut, aber nicht perfekt. Nostalgiker, die das alte Spielgefühl möglichst authentisch noch einmal erleben wollen, können hier glücklich werden, aber man sollte kein modernes AAA-Rollenspiel erwarten. Die Atmosphäre der Spielwelt wurde in der Neuauflage hervorragend eingefangen, aber das Kampfsystem ist noch immer recht hakelig und die neue Grafik ist zwar durchaus hübsch, aber nicht auf dem allerhöchsten Niveau.

Das bilden auch die Wertungen ab: Die internationalen Wertungen liegen im Schnitt im 70er-Bereich, auch unsere aktuelle Wertungstendenz deutet in diese Richtung. Eine finale Wertung haben wir aufgrund des spät eintreffenden Testmusters noch nicht vergeben. Bei den Fans kommt das Gothic Remake bislang besser weg, zumindest auf Steam. Dort steht es auf „sehr positiv“. Die PS5-Version hat noch mit technischen Problemen zu kämpfen, jedoch ist gerade eben ein großer Patch erschienen, der bereits vieles verbessert.

22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Autoplay

Doch auch wenn man im Detail so manches kritisieren kann, hat sich nichts daran geändert, dass Gothic noch immer ein ganz besonderes Rollenspiel-Erlebnis ist, heute vielleicht sogar noch mehr als damals. Eine so raue, aber gerade deshalb auch so glaubwürdige Spielwelt, in der wir uns unseren Platz in der Gesellschaft erst mühsam erkämpfen müssen, ist heute noch mindestens so selten wie damals. Wer genau darauf mal wieder Lust hat, sollte dem Remake eine Chance geben.