0 Aufrufe
Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!
Das Gothic Remake erscheint genau jetzt, am 5. Juni um 19 Uhr. Idealerweise hätten wir uns bereits seit zwei Wochen in dem Rollenspiel ausgetobt. Leider kam die Testversion reichlich spät und ihr fehlte auch immer noch ein wichtiges Update. Das ganze Diebstahl-System war in unserer Fassung etwa noch fehlerhaft.
Deswegen können wir euch an dieser Stelle auch keinen Test anbieten, dafür aber einen ausführlichen Ersteindruck mit haufenweise Erkenntnissen. Die wichtigste davon: Das Gothic Remake ist tatsächlich ein wirklich gutes Spiel geworden, das auch nicht der technische Reinfall ist, den wir befürchtet hatten.
Trotzdem knabbern aktuell noch Bugs und Balance-Probleme am Spielspaß. Was Entwickler Alkimia Interactive noch alles angehen muss und was ihr sonst zum Start übers Gothic Remake wissen solltet, zeigen wir euch in diesem Video.
00:00 - Intro
01:24 - Technik
03:41 - Story
05:07 - Sound
07:50 - Quests
10:30 - Kämpfe
14:20 - Wirtschaft
15:38 - Diebstahl & NPCs
19:20 - Open World
21:00 - Ein erstes Fazit
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.