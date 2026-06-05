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Das Gothic Remake machts uns im Test nicht leicht!

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Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

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Jonas Gössling
05.06.2026 | 19:00 Uhr

Das Gothic Remake erscheint genau jetzt, am 5. Juni um 19 Uhr. Idealerweise hätten wir uns bereits seit zwei Wochen in dem Rollenspiel ausgetobt. Leider kam die Testversion reichlich spät und ihr fehlte auch immer noch ein wichtiges Update. Das ganze Diebstahl-System war in unserer Fassung etwa noch fehlerhaft.

Deswegen können wir euch an dieser Stelle auch keinen Test anbieten, dafür aber einen ausführlichen Ersteindruck mit haufenweise Erkenntnissen. Die wichtigste davon: Das Gothic Remake ist tatsächlich ein wirklich gutes Spiel geworden, das auch nicht der technische Reinfall ist, den wir befürchtet hatten.

Trotzdem knabbern aktuell noch Bugs und Balance-Probleme am Spielspaß. Was Entwickler Alkimia Interactive noch alles angehen muss und was ihr sonst zum Start übers Gothic Remake wissen solltet, zeigen wir euch in diesem Video.

00:00 - Intro
01:24 - Technik
03:41 - Story
05:07 - Sound
07:50 - Quests
10:30 - Kämpfe
14:20 - Wirtschaft
15:38 - Diebstahl & NPCs
19:20 - Open World
21:00 - Ein erstes Fazit
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Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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