Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Das Gothic Remake erscheint genau jetzt, am 5. Juni um 19 Uhr. Idealerweise hätten wir uns bereits seit zwei Wochen in dem Rollenspiel ausgetobt. Leider kam die Testversion reichlich spät und ihr fehlte auch immer noch ein wichtiges Update. Das ganze Diebstahl-System war in unserer Fassung etwa noch fehlerhaft.

Deswegen können wir euch an dieser Stelle auch keinen Test anbieten, dafür aber einen ausführlichen Ersteindruck mit haufenweise Erkenntnissen. Die wichtigste davon: Das Gothic Remake ist tatsächlich ein wirklich gutes Spiel geworden, das auch nicht der technische Reinfall ist, den wir befürchtet hatten.

Trotzdem knabbern aktuell noch Bugs und Balance-Probleme am Spielspaß. Was Entwickler Alkimia Interactive noch alles angehen muss und was ihr sonst zum Start übers Gothic Remake wissen solltet, zeigen wir euch in diesem Video.

00:00 - Intro

01:24 - Technik

03:41 - Story

05:07 - Sound

07:50 - Quests

10:30 - Kämpfe

14:20 - Wirtschaft

15:38 - Diebstahl & NPCs

19:20 - Open World

21:00 - Ein erstes Fazit