Das Gothic-Remake gabs bereits im Sale mit 30% Rabatt - hat aber noch nicht einmal einen Releasetermin

Was ist denn da los? Ein Spiel ohne Veröffentlichungszeitraum ist schon im Angebot?

Vorbestellungen sind im Videospiel-Kosmos nichts Neues. Schon lange könnt ihr euch heiß erwartete Titel vor ihrem Release zum offiziellen Veröffentlichungstermin sichern. Mittlerweile liegen bei vielen Spielen Vorbestellerboni bei, die oft aus Codes für Ingame-Gegenstände bestehen.

Ob das auch beim Gothic-Remake der Fall ist, ist aktuell noch unklar, aber das Spiel oder vielmehr GameStop hat ohnehin aus anderen Gründen auf sich aufmerksam gemacht.

User Wario64 hat auf der Social-Media-Plattform Bluesky eine interessante Beobachtung geteilt, die das Gothic-Remake betrifft. Schaut selbst:

game has no release date yet it's on sale



[image or embed]