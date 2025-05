Das Gothic Remake zeigt endlich seine spannendsten Neuerungen!

Das Gothic Remake ist nicht mehr allzu weit entfernt. Ein genaues Release-Datum gibt es zwar noch nicht, aber vermutlich soll es noch 2025 oder Anfang 2026 für PC, Xbox Series und PS5 erscheinen.

Bislang haben wir auch schon einiges zur Neuauflage erfahren. Nur zu den spannendsten neuen Mechaniken schwieg sich Entwickler Alkimia Interactive aus - bis jetzt.

Denn in ihrem neuesten Making-of zeigen die Macher endlich die interessantesten Neuerungen, wie etwa die überarbeiteten Tagesroutinen. Was sie fürs fertige Spiel bedeuten könnten und welche Fragen immer noch offen bleiben, zeigen wir euch in diesem Video.

Einen Angespielt-Eindruck findet ihr übrigens auch schon auf GamePro. Hier erzählt euch Dennis, wie ihm die erste Stunde aus der Perspektive eines Gothic-Veterans gefallen hat.